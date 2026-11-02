حواشی داروی فاکتور ۱۳ و تحلیل نجومی روزهای سعد و نحس در تقویم ایرانی

اخبار تازه درباره واردات داروی فاکتور ۱۳ و نارضایتی بیماران به همراه بررسی علمی روزهای سعد و نحس و تأثیر سیارات در تقویم نجومی ایران.

مسأله تأمین داروی حیاتی فاکتور ۱۳ برای بیماران خاص در کشور، پس از یک دوره محرومیت طولانی‌مدت، بار دیگر به صدر اخبار سلامت و اقتصاد رفاه وارد شده است. اگرچه واردات این دارو به خاک ایران صورت گرفته است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این محموله‌ها هنوز به دست نیازمندان نرسیده است.

این وضعیت باعث ایجاد نارضایتی عمیق در میان جامعه بیماران و خانواده‌های آنان شده است. خبر خوش ورود دارو به مرزها، به سرعت با خبر ناامیدکننده عدم توزیع موثر آن ترکیب شد. بیماران منتظر با امید به بهبودی، اکنون با معضلی جدید روبرو هستند که ناشی از کندی یا بی‌توجهی به زنجیره توزیع است.

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انتقاد بخش خصوصی از تصمیمات وزارت خارجه

همزمان با نگرانی‌های سلامت عمومی، بخش خصوصی در حوزه گردشگری نیز اعتراضات جدی خود را نسبت به تصمیمات اخیر وزارت خارجه اعلام کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، وزارت خارجه با سیاست‌گذاری جدید خود، بازار گردشگری افغانستان را برای فعالان بخش خصوصی عملاً قفل کرده است.

این سیاست که منجر به صدور ویزای سه ماهه شده است، باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت گردشگران کاهش یابد. بخش خصوصی معتقد است که این اقدام غیرکارشناسی، فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی را از دسترس فعالان این عرصه دور کرده و تأثیر منفی بر تعاملات تجاری دو کشور خواهد گذاشت.

تحلیل روزهای سعد و نحس بر اساس سیارات

در حوزه باورها و تقویم‌های نجومی، تفکیک روزهای هفته به دو دسته سعد و نحس، سابقه‌ای دیرینه دارد. این تقسیم‌بندی بر اساس تأثیر سیارات بر ساعات مختلف شبانه‌روز شکل گرفته است. به عنوان مثال، زحل به عنوان نحس اکبر شناخته می‌شود و در روزهای شنبه تأثیر بیشتر دارد.

با این حال، در ساعات مربوط به زحل در روز شنبه، اقداماتی مانند عقد قرارداد، تجارت و زراعت نتیجه‌بخش تلقی می‌شود. همچنین انجام طلسم و امور مشابه در این بازه زمانی توصیه می‌گردد و گفته می‌شود افراد متولد در این ساعت، عمری طولانی و موقعیت حکومتی خواهند داشت.

تأثیر شمس، قمر و مریخ بر اقدامات روزمره

شمس به عنوان سعد اکبر، در روز یکشنبه قرار دارد و برای برش لباس نو، خرید و فروش و انجام طلسم‌ها مناسب است. کودکی که در این ساعت متولد شود، عمری طولانی و دانش فراوان خواهد داشت. در مقابل، قمر به عنوان سعد اصغر در روز دوشنبه قرار دارد و برای نوشتن دعای محبت، حجامت، ارسال پیام و مصرف دارو خوب است.

مریخ نیز به عنوان نحس اصغر در روز سه‌شنبه مؤثر است. پوشیدن لباس نو در این روز مناسب دانسته شده، اما ملاقات با بزرگان و انجام طلسم‌ها توصیه نمی‌شود. اعتقاد بر این است که فرد متولد در ساعت مریخ، به ریختن خون علاقه دارد.

نقش عطارد، مشتری و زهره در تقویم نجومی

عطارد در روز چهارشنبه به عنوان سعد اصغر عمل می‌کند و برای آموزش کودک، نوشتن دعای محبت و شروع کارهای جدید مناسب است. با این حال، برای حجامت، برش پارچه و معالجه بیمار توصیه نمی‌شود. کودکان متولد در این ساعت، باهوش و زیرک خواهند بود. مشتری نیز در روز پنج‌شنبه به عنوان سعد اکبر، برای شروع کار، خرید و فروش و دعا کردن عالی است.

زهره در روز جمعه به عنوان سعد اکبر شناخته می‌شود. ازدواج، سفر، دعای محبت و برش لباس در این روز بسیار مناسب است. فرد متولد در این ساعت، عاشق خوشی و تفریح خواهد بود. همچنین صور فلکی و موقعیت ماه در آن‌ها، مانند قمر در عقرب، از مفاهیم مهم نجومی است که در تقویم‌های ستارشناسی ثبت می‌گردد.