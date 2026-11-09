بختیاری‌زاده از جدایی مالی رضاییان و حواشی اخراج آسانی گفت؛ همچنین انتقادات تند گاردین به رفتار اینفانتینو در کاخ سفید با ترامپ منتشر شد.

سهراب بختیاری‌زاده ، سرمربی تیم فوتبال استقلال ، در برنامه فوتبال برتر جزئیات جدیدی را از تصمیمات اخیر کادر فنی و حواشی پیرامون بازیکنان کلیدی این تیم раскрыه کرد. سرمربی آبی‌پوشان پایتخت با اشاره به جدایی رامین رضاییان از استقلال ، تصریح کرد که محور اصلی این جدایی مسائل مالی بود که او در نهایت آن را نپذیرفت و باشگاه نیز از موضع وی حمایت نمود. او در ادامه به تصمیمات سخت فصل گذشته خود برای کنار گذاشتن بازیکنانی چون اندونگ، نازون، عارف غلامی و سهرابیان اشاره کرد و دلیل این تصمیم را احساس عدم روحیه جمعی کافی در آن دوران عنوان نمود.

توفیق اجباری بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات

بختیاری‌زاده یکی از دلایل ناتوانی تیم در خریدهای مورد نظر را بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه دانست و این وضعیت را یک توفیق اجباری توصیف کرد. او افزود که در صورت امکان جذب بازیکن خارجی، بر معیارهای الگوسازی تمرکز خواهد داشت و بازیکنانی را انتخاب می‌کند که از استانداردهای یاسر آسانی و آشورماتوف پیروی کنند. سرمربی استقلال همچنین درباره اختلافات پیش‌آمده با صالح حردانی ابراز تأسف کرد و گفت که با وجود ناراحتی شدید از تصمیم اخراج، با عذرخواهی حردانی و اعلام پشیمانی او، این بازیکن به تصویری که از او انتظار داشت تبدیل شد.

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حاشیه اخراج یاسر آسانی و انتقادات از داور

در خصوص حواشی ایجاد شده در دیدار مقابل استقلال خوزستان، بختیاری‌زاده صراحتاً رفتار ایلدروم را نادرست توصیف کرد و معتقد است که ایلدروم با رفتار عصبی خود باعث تحریک یاسر آسانی شد. او خواست پخش شدن فایل صوتی صحبت‌ها در آن لحظات را ضروری دانست تا شفافیت لازم ایجاد شود. او تأکید کرد که اگرچه قصد دفاع از حرکت آسانی را ندارد، اما قطعی است که این حاشیه‌سازی‌ها تأثیر مستقیمی در بروز آن اتفاق داشته‌اند و تیمی که برنده بود را با تساوی عوض کردند.

بیانیه باشگاه و واکنش مربیان استقلال خوزستان

باشگاه استقلال در بیانه‌ای رسمی خواستار بررسی دقیق رویدادهای استادیوم غدیر اهواز در دقیقه نود شد و به تداوم رخدادهای مشابه با فصل‌های پیشین اشاره کرد. در آن لحظات، تماشاگران نزدیک دروازه اشیایی را پرتاب کردند که با وجود تلاش صالح حردانی برای آرام‌سازی اوضاع، منجر به اخراج یاسر آسانی و دریافت کارت زرد دوم شد. در مقابل، امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، هرگونه تنش را از سوی هواداران خود تکذیب کرد و مدعی شد که اشیاء پرتاب شده از سوی هواداران استقلال تهران بوده است.

ملاقات جنجالی اینفانتینو و ترامپ در کاخ سفید

در بخش دیگری از اخبار ورزشی جهانی، تحلیل‌های تندی درباره رابطه جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منتشر شده است. راسکین در مقاله‌ای به نقل از گاردین، این رابطه را به "راهبرد رشوه‌دهی آشکار" برای جلب رضایت ترامپ متهم کرده و حضور اینفانتینو در دیدار با ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید در هفدهم نوامبر دو هزار و بیست و پنج را نشانه‌ای از فساد اخلاقی توصیف نموده است. نویسنده مقاله رفتارهای اینفانتینو را نمونه‌ای از تملق‌گویی در برابر قدرت دانسته و تأکید می‌کند که این نمایش‌ها سال‌ها در تاریخ ورزش به یاد سپرده خواهد شد.

پیامدهای احتمالی فشار سیاسی بر فیفا

تحلیل‌گران احساس می‌کنند که این تعاملات شاید گامی به سوی شفافیت بیشتر و بررسی پیامدهای آن توسط نهادهای نظارتی باشد. دونالد ترامپ و جانی اینفانتینو در نشستی با کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی دو هزار و بیست و شش شرکت کردند و در این دیدار سیاست‌های مهاجرتی و موضوعات غیرمرتبطی مانند رمزارزها مطرح شد. اینفانتینو در این جلسه با حالتی جدی به صحبت‌های ترامپ گوش می‌داد و لبخند می‌زد که این رفتارها او را به شخصیتی نامتعارف تبدیل کرده است. از چهارشنبه این احساس تقویت شده که ممکن است نمایش علنی رابطه این دو نفر پیامدهای ویرانگری برای هر دو طرف به دنبال داشته باشد.