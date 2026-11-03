سرپرست وزارت نفت از جبران یک‌چهارم ظرفیت ازدسترفته تولید گاز پس از حملات دشمن خبر داد و بر مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مصرف برای زمستان پیش‌رو تأکید کرد.

حمید بورد ، سرپرست وزارت نفت ، روز سه‌شنبه دوازدهم آبان ماه در نشست مشترک با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از تلاش‌های فوری این وزارتخانه برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولید گاز به سطح پیشین خبر داد. وی تصریح کرد که مجموعه وزارت نفت با پیگیری شبانه‌روزی اقدامات لازم، در حال جبران ظرفیت از دست رفته است تا هرچه سریع‌تر تعادل در شبکه انرژی کشور برقرار شود.

جبران یک‌چهارم ظرفیت گازی پارس جنوبی

بورد در تشریح دقیق چالش‌های فعلی صنعت انرژی ایران اعلام کرد که کشور هم‌اکنون با حملات دشمن به تأسیسات گازی مواجه بوده و در نتیجه، یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز از دست رفته است. وی یادآوری کرد که ناترازی انرژی از سال‌های گذشته وجود داشته اما اکنون شدت این چالش به دلیل آسیب‌دیدگی تأسیسات افزایش یافته است. سرپرست وزارت نفت تأکید کرد که عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده با هماهنگی کامل بخش‌های مختلف وزارتخانه و با رویکردی ملی و شتاب‌دار به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و تأمین مالی، کالا و تجهیزات مورد نیاز برای این بازسازی کاملاً حل شده است.

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نقش کلیدی بخش خصوصی در دیپلماسی انرژی

در ادامه این نشست، حمید بورد بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های انرژی تأکید کرد و بیان داشت که فعالان اقتصادی نباید صرفاً در حوزه اجرا محدود شوند. وی خواستار مشارکت مستقیم بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی، تصویرسازی آینده و تدوین چهارچوب‌های تنظیم‌گری شد تا بتوانند در ترسیم سیاست‌ها و برنامه‌های آتی انرژی نقش‌آفرینی کنند. همچنین، وزیر نفت پیشنهاد کرد که شرکت‌ها با طراحی نرم‌افزارها و راهکارهای نوآورانه در مدیریت مصرف مشارکت کنند و هرگونه طرح برای استفاده مستقیم از گاز شبکه در پروژه‌های مولد و اقتصادی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

استراتژی‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در همین نشست جزئیات فنی وضعیت موجود و سناریوهای مدیریت بحران را تشریح کرد. وی اعلام نمود که سناریوهای مختلفی برای شرایط متفاوت جهت حفظ پایداری شبکه گاز در زمستان امسال برنامه‌ریزی شده است. توکلی افزود که بهینه‌سازی فرایندها همزمان با عملیات بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده در منطقه پارس جنوبی در حال انجام است. وی همچنین از نصب سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند در استان‌ها خبر داد که امکان پایش لحظه‌ای تغییرات شبکه و اعمال تغییرات در آرایش مدیریت گاز کشور را فراهم می‌کند.

الزامات صنایع فولاد و کاهش مصرف خانگی

سرپرست وزارت نفت با هشدار درباره شرایط غیرعادی فعلی، خاطرنشان کرد که نمی‌توان با نگاه معمول گذشته به مسائل انرژی پرداخت و همه ارکان کشور باید برای مدیریت مصرف همکاری کنند. وی به طور خاص از صاحبان صنایع بزرگ، به ویژه در بخش فولاد و صنایع انرژی‌بر، دعوت کرد تا با برنامه‌ریزی مناسب و به کارگیری ظرفیت‌های خود در اجرای طرح‌های صرفه‌جویی، روند کاهش مصرف سوخت را تسریع کنند. بورد همچنین تأکید کرد که پس از تلاش‌های وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخت، مدیریت مصرف توسط مردم اهمیت حیاتی دارد و با ۲۰ درصد صرفه‌جویی در بخش خانگی و تجاری، می‌توان روزهای سرد فصل سرما را با موفقیت پشت سر گذاشت.