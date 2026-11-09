حمید علیدوستی و انقلاب فرهنگی در فوتبال ایران

بررسی جایگاه حمید علیدوستی به عنوان نماد اصالت در فوتبال ایران از دیدگاه بهمن فروتن و محمد حیرانی و تحلیل تأثیرات او بر اخلاق ورزشی.

حمید علیدوستی ، چهره‌ای متمایز در تاریخ ورزش ایران، هفته گذشته در سن ۷۰ سالگی و در حالی که در ماه‌های آخر زندگی‌اش سمت مدیر فنی باشگاه چادرملوی اردکان را بر عهده داشت، از دنیا رفت. این فوتبالیست و مربی پیشکسوت، نه تنها به دلیل مهارت‌های فنی، بلکه به واسطه پایبندی رادیکال به اصول اخلاقی و فرهنگی‌اش در جامعه‌ای که گاهی این ارزش‌ها را نادیده می‌گرفت، مورد تأکید قرار گرفت.

ریشه‌های اخلاقی و فرهنگی در تیم هما

بهمن فروتن، بازیکن سابق تیم‌های طوفان، شعاع و شاهین و سرمربی پیشین تیم هما و تیم ملی ایران، در برنامه رادیویی پاراگراف اول با اشاره به رابطه عمیقش با حمید علیدوستی، ویژگی‌های منحصربه‌فرد او را ترسیم کرد. فروتن یادآوری می‌کند که علی‌رغم تفاوت سنی تنها ۹ سال، رابطه آن‌ها فراتر از هم‌تیمی بودن و شامل ابعاد مربی و شاگردی و حتی شباهت برادری بود. او تأکید می‌کند که حضور علیدوستی در تیم هما، نمادی از جریان‌های فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای بود که در آن زمان حضور داشتند و بیشتر اعضا تحصیل‌کرده و دارای تفکرات متفاوت بودند.

Also read چگونه دو جراح جان دو پلیس را در تیراندازی کراکوف نجات دادند؟

به اعتقاد بهمن فروتن، منش و روش پرویز دهداری، که به معلم اخلاق فوتبال ایران معروف است، ریشه اصلی این فضای ویژه در تیم هما بود. فروتن خاطره‌ای را روایت می‌کند که علیدوستی هنگام بستن بند کفش‌هایش، به احمد سنجری مدافع تیم هما گفت که مربیان پیش‌تر نتوانسته‌اند او را به یک گلزن نوک حمله تبدیل کنند و اکنون این مربی نیز همان کار را می‌خواهد. فروتن با ثبت گل‌های علیدوستی در تمرینات و مسابقات و گفت‌وگوهای مداوم درباره آن‌ها، توافقی نانوشته ایجاد کرده بود که علیدوستی بدون گل زدن به خانه برنگردد.

انقلاب فرهنگی یا ناکامی ساختاری؟

محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر روابط عمومی سابق باشگاه استقلال، آشنایی خود با علیدوستی را به دهه شصت خورشیدی و فضای بسته رسانه‌ای آن دوران باز می‌گردد. حیرانی بیان می‌کند که گلزنی‌های هفتگی علیدوستی برای تیم هما، علی‌رغم عدم بازی در استقلال یا پرسپولیس، کنجکاوی زیادی را برمی‌انگیخت زیرا او مدافعان این دو تیم قدرتمند را به دردسر می‌انداخت. حیرانی علیدوستی را شخصیتی متمایز از کلیشه‌های رایج آن دوران می‌داند که در دوران خبرنگاری‌اش او را به عنوان فردی حرفه‌ای شناسایی کرد.

بهمن فروتن از علیدوستی با عنوان بنیان‌گذار یک انقلاب فرهنگی در فوتبال ایران یاد می‌کند که پس از انقلاب اخلاقی ایجاد شده توسط پرویز دهداری شکل گرفت. فروتن معتقد بود که این جریان می‌توانست ادامه یابد، اما ورود پول به فوتبال و تغییر رفتارها به سمت بداخلاقی، مانع از گسترش این الگو شد. او با اشاره به حضور جریان‌های سیاسی در تیم هما تأکید می‌کند که علیدوستی سیاسی نبود، بلکه انسانی فرهنگی بود که به ادبیات، نقاشی، موسیقی و سینما علاقه داشت.

شکست فوتبال ایران در بهره‌گیری از استعدادهای متمایز

محمد حیرانی با تعبیر انقلاب فرهنگی مورد نظر بهمن فروتن مخالف است و معتقد است که علیدوستی با وجود فعالیت در تیم‌هایی مانند سایپا و پیکان، فرصت چندانی برای درخشش در سطح اول فوتبال ایران نیافت. حیرانی تأکید می‌کند که اگر شکستی رخ داده، متعلق به حمید علیدوستی نیست، بلکه شکست فوتبال ایران است که از ظرفیت چهره‌هایی مانند او استفاده نکرده است. او همچنین اشاره می‌کند که فضای بسته فوتبال، آدم‌های متفاوت را نمی‌پذیرفت و علیدوستی در دوران بازیگری و مربی‌گری از این وضعیت متضرر شد.

بهمن فروتن مسئله را تنها به سرنوشت علیدوستی محدود نمی‌کند و معتقد است جنگ، تحریم‌ها و شرایط سیاسی از عوامل اصلی آسیب به فوتبال ایران بوده‌اند. فروتن یادآوری می‌کند که علیدوستی در حدود ۲۹ یا ۳۰ سالگی به آلمان رفت و زمانی که برای درخشش در بوندس‌لیگا دیر شده بود. حیرانی نیز با یادآوری چهره‌های به حاشیه رانده شده‌ای مانند جواد زرینچه و علی افتخاری، استفاده ابزاری از نام علیدوستی در برخی برنامه‌ها را پز روشنفکری می‌خواند.

میراث ماندگار و واکنش‌های سیاسی به درگذشت

حیرانی حملات صورت گرفته به ترانه علیدوستی از سوی برخی کاربران فضای مجازی نزدیک به حکومت و مخالفان پادشاهی‌خواه حکومت پس از درگذشت حمید علیدوستی را نمونه‌ای از استفاده ابزاری از مرگ برای تسویه‌حساب سیاسی می‌داند. از سوی دیگر، بهمن فروتن با مقایسه علیدوستی با دکتر سوکراتس در برزیل، بر این باور است که علاقه به این بازیکن صرفاً به دلیل برجستگی ورزشی او نیست، بلکه به این دلیل است که یک بازیکن می‌تواند جرقه‌ای برای شکل‌گیری تحولی بزرگ‌تر باشد.