وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله ارتش آمریکا به نفتکش‌های ایران را محکوم کرد و آن را نقض آشکار تفاهم آتش‌بس و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، خواستار حذف گروه‌های مسلح از کابینه عراق شد. امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران مقابله کرده‌اند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به حملات آمریکا نوشت که ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمی‌کنند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از ضعف سیاست‌های بانک مرکزی است. حزب دموکرات کردستان ایران تایید کرد نیروهای آمریکایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله ارتش آمریکا به دو نفتکش متعلق به ایران در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و همچنین تعرض به چند نقطه در مناطق ساحلی مشرف به این تنگه را محکوم کرد.

این اقدامات به عنوان تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز توصیف شده و نقض آشکار تفاهم آتش‌بس ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ و بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. این حملات مصداق عمل تجاوزکارانه بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل توصیف شده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، تاکید کرد افراد یا جریان‌های دارای شاخه مسلح نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.

او خواستار آن شد که گروه‌های مسلح یا در قالب تشکیلاتی با عنوان سربازان شعائر دینی زیر نظر هیات حج سازماندهی شوند یا به نهادهای امدادرسان و بشردوستانه تبدیل شوند. صدر همچنین بر حفظ استقلال عراق و دوری از هرگونه دخالت خارجی تاکید کرد و گفت دولت آینده باید خواسته‌های مردم عراق را برآورده کند. او ادامه داد: هیچ فردی از جریان صدر را در کابینه وزارتی نمی‌پذیریم و هیچ وزیری نماینده ما نخواهد بود.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب دولت آینده عراق بالا گرفته است. ۱۶ اردیبهشت، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشینگتن از نخست‌وزیر عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، او هشدار داد در غیر این صورت، کمک‌های امنیتی و انتقال منابع مالی آمریکا به عراق از سر گرفته نخواهد شد. امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران مقابله کرده‌اند و در جریان این حملات سه نفر مجروح شدند.

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پس از رهگیری دو موشک بالستیک و سه پهپاد شلیک شده از ایران، سه نفر مجروح شدند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود نوشت: هر بار که یک راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا را انتخاب می‌کند. آیا این یک تاکتیک خام برای فشار است یا نتیجه فریب دوباره رییس‌جمهوری آمریکا از سوی یک خرابکار و کشاندن او به باتلاقی دیگر؟

او نوشت: آیا این یک تاکتیک کور برای اعمال فشار است؟ یا نتیجه آن است که یک خرابکار، بار دیگر رییس‌جمهوری آمریکا را به باتلاقی دیگر کشانده است؟ علت هرچه باشد، نتیجه یکی است: ایرانیان هرگز در برابر فشار سر خم نمی‌کنند و دیپلماسی همیشه قربانی است. او گفت: سازمان سیا اشتباه می‌کند.

موجودی موشکی و ظرفیت پرتابگرهای ما در مقایسه با ۹ اسفند در سطح ۷۵ درصد نیست. رقم صحیح ۱۲۰ درصد است. اما درباره آمادگی ما برای دفاع از مردم‌مان: هزار درصد. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از شرایط خاص کشور و اثرات روانی بر بازار است، اما بخش زیادی از آن به ضعف سیاست‌های بانک مرکزی بازمی‌گردد و ادامه این روند به گرانی کالاها منجر می‌شود.

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، به وخامت اوضاع معیشت اشاره کرد و گفت با خالی شدن از مواد خوراکی، یخچال او شبیه کمد خانه برای نگهداری وسائل شده است. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروی دریایی ارتش در عملیاتی، نفتکش اوشن کوی را به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف و به سواحل جنوبی ایران منتقل کرد.

صداوسیما نیز گزارش داد این کشتی حامل محموله نفتی جمهوری اسلامی بود و با سوءاستفاده از شرایط منطقه، قصد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشت. این دیدار در شرایطی انجام گرفت که روابط واشینگتن و رم به‌دلیل اختلاف نظر بر سر جنگ ایران دچار تنش شده است. حزب دموکرات کردستان ایران در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد نیروهای آمریکایی در رهگیری و ساقط کردن موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند.

در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ حمله موشکی و پهپادی به مواضع حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. شهروندان در پیام‌های خود به مدیابات ایران‌اینترنشنال، از نامشخص بودن زمان دقیق امتحانات نهایی دانش‌آموزان و ابهام در نحوه برگزاری این آزمون‌ها ابراز نگرانی کردند





