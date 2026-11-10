بررسی حمله حوثی‌ها به ساختمان اداری آرامکو در ریاض و واکنش‌های دیپلماتیک و نظامی آمریکا و عربستان به این تحولات امنیتی در خلیج فارس.

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز، معاون امیر منطقه ریاض در عربستان سعودی ، با حضور در ساختمان اداری شرکت آرامکو که در حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی آسیب دیده بود، دستور فوری برای تسهیل فعالیت‌های کارکنان این شرکت نفتی را صادر کرد. خبرگزاری رسمی این کشور (واس) در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه گزارش داد که این حمله تنها خسارات محدودی به ساختمان وارد کرده است. معاون امیر منطقه ریاض در جریان بازدید خود از محل حادثه، این اقدام را تلاشی عمدی برای هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی توسط حوثی‌ها خواند و از تلاش‌های بخش‌های غیرنظامی، نظامی و امنیتی قدردانی نمود. او همچنین طی این بازدید، گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده توسط مسئولان شرکت آرامکو و مقامات محلی دریافت کرد.

جزئیات حمله و خسارات واردشده به تأسیسات

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حمله‌کنندگان با شلیک موشک و پهپاد به ساختمان اداری شرکت آرامکو اقدام کرده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که شیشه‌های چند طبقه این برج در اثر موج انفجار یا اصابت ترکش‌ها شکسته‌اند. حوثی‌ها مسئولیت کامل این حمله را بر عهده گرفتند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پنج موشک بالستیک و کروز و یک پهپاد را که به سوی نقاط مختلف این کشور شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده است. این در حالی است که پیش از این، عربستان سعودی در تاریخ ۱۸ آبان اعلام کرده بود خط لوله نفت شرق به غرب این کشور در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفته و آتش‌سوزی محدودی در پی داشته که سرانجام مهار شده است.

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واکنش‌های آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی

افزایش حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی، از جمله تأسیسات شرکت آرامکو، منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است. آمریکا و اسرائیل حملات حوثی‌ها را به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافته می‌دانند. این گروه در هفته‌های اخیر دفتر مرکزی شرکت نفتی آرامکو و ائتلاف حامی دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن را نیز هدف قرار داده است. تنگه باب‌المندب در جنوب غربی یمن و تنگه هرمز میان ایران و عمان، از گذرگاه‌های راهبردی کشتیرانی به شمار می‌روند. عربستان سعودی در پاسخ به این حملات، مواضع این گروه در یمن را بمباران کرده است. در مقابل، نگرانی‌های امنیتی در پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا نیز به شدت افزایش یافته و سطح آماده‌باش به وضعیت حفاظت از نیروی چارلی رسیده است.

تهدیدات امنیتی و جابه‌جایی نیروهای آمریکایی

روزنامه وال‌استریت ژورنال در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان به نقل از افراد آگاه گزارش داد که هواپیماهای آمریکایی دوشنبه از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در میلدهنال خارج شدند. دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که از میلدهنال استفاده می‌کردند، صبح ۱۸ آبان مسیر خود را به سمت آلمان تغییر دادند و چند سوخت‌رسان دیگر نیز در ادامه روز به آلمان و نقاط دیگر منتقل شدند. سطح جدید آماده‌باش، "وضعیت حفاظت از نیروی چارلی" است که در صورت وجود اطلاعات درباره احتمال وقوع یک اقدام تروریستی اعلام می‌شود. این تحولات پس از آن رخ داد که پنتاگون در مهرماه بمب‌افکن‌های بی-۱ را از پایگاه فرفورد در جنوب غربی انگلستان به آمریکا بازگرداند.

هشدارهای دیپلماتیک و گزارش‌های اطلاعاتی

جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در ماه مهر هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی افزایش داده و طرح‌های مرگبار علیه شهروندان آمریکایی را به مراحل پیشرفته رسانده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره این نگرانی گفت که با دور کردن افراد از معرض تهدید، به این مسئله رسیدگی کرده‌اند. همچنین "گروه هشت" کنگره آمریکا دوشنبه گزارشی محرمانه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی دریافت کرد. تهران هشدار داده است که اقدامات تلافی‌جویانه‌اش در برابر هرگونه حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، فراتر از مرزهای خاورمیانه خواهد رفت.