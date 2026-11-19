حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض به بلندترین ساختمان پایتخت عربستان خسارت زد و تشدید درگیری‌ها در یمن نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه را بیشتر کرده است.

حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض ، پایتخت عربستان سعودی ، به برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور خسارت وارد کرد. این برج بلندترین ساختمان شهر است و حمله در ادامه تشدید درگیری‌های نظامی میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن رخ داده است. منبع خبر، حوثی‌های یمن را گروهی مورد حمایت رژیم ایران توصیف کرده است.

به گزارش رویترز، سازمان دفاع مدنی عربستان روز پنجشنبه ۲۸ آبان اعلام کرد چندین طبقه از این برج، که در منطقه مالی ریاض قرار دارد، همراه با ساختمان‌های اطراف آن آسیب دیده‌اند. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ تلفات یا مجروحی ثبت نشده است.

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بررسی جزئیات حمله موشکی و آسیب‌ها در ریاض

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی پیش‌تر اعلام کرده بود که تهدید موشکی حوثی‌ها علیه ریاض را خنثی کرده است. این ائتلاف اکنون تأیید کرده که سقوط بقایای موشک به خسارات مادی منجر شده و ارزیابی دقیق میزان آسیب‌ها همچنان ادامه دارد.

ساکنان ریاض پیش از اعلام رسمی این خبر، صدای انفجار مهیبی را شنیدند. سازمان دفاع مدنی عربستان ابتدا درباره خطر احتمالی برای شهروندان هشدار داد و سپس اعلام کرد که تهدید برطرف شده است.

این دومین حمله به منطقه مالی ریاض در ماه جاری است. پیش‌تر نیز ساختمانی متعلق به شرکت نفتی آرامکو در پایتخت عربستان هدف حمله قرار گرفته و آسیب دیده بود، که نشان می‌دهد نزدیکی اهداف اقتصادی و مالی به مراکز شهری در این تحولات بیشتر شده است.

موضع ائتلاف عربستان و روایت رسانه وابسته به حوثی‌ها

ائتلاف عربستان سعودی اعلام کرده است که یک موشک کروز شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به مناطق جنوبی این کشور را رهگیری و منهدم کرده است. این ادعا همزمان با گزارش‌های دیگر درباره افزایش تنش‌ها در مرزهای جنوبی عربستان مطرح شده است.

در مقابل، خبرگزاری سبأ که وابسته به حوثی‌ها است، گزارش داده که جنگنده‌های عربستان سعودی بامداد پنجشنبه مواضعی را در صنعا، پایتخت یمن، بمباران کرده‌اند. روایت‌های دو طرف درباره جزئیات این حملات با یکدیگر متفاوت است و مستقل بودن آن‌ها از یکدیگر در گزارش منبع تأیید نشده است.

این تقابل نشان می‌دهد که هر یک از طرفین درگیری، روایت خود را از حملات و هدف‌ها ارائه می‌کند و تأیید مستقل درباره میزان خسارات و تلفات در دسترس نیست.

دیدار محمد بن سلمان با فرمانده سنتکام و پیشروی حوثی‌ها

این تحولات اندکی پس از دیدار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، با دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در ریاض رخ داد. دو طرف درباره همکاری‌های نظامی و تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

درگیری‌ها پس از پیشروی حوثی‌ها در مناطق راهبردی ساحل دریای سرخ در یمن شدت گرفته است. نزدیک شدن این گروه به تنگه باب‌المندب، یکی از گذرگاه‌های مهم دریایی، نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است.

حوثی‌ها در ماه‌های اخیر حملات خود به فرودگاه‌ها، تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های عربستان سعودی را افزایش داده‌اند. در همین مدت، نیروهای سعودی نیز مواضع این گروه را در یمن بمباران کرده‌اند.

پیامدها برای آتش‌بس یمن و امنیت انرژی جهان

به گزارش منبع خبر، تشدید درگیری‌ها عملاً آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ را از میان برده است. این توافق پیش از این، فضایی نسبتاً آرام‌تر را در جنگ یمن ایجاد کرده بود.

نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای حیاتی انتقال انرژی و تجارت جهانی در پی این تحولات افزایش یافته است. حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و نزدیک شدن درگیری‌ها به تنگه باب‌المندب، این نگرانی‌ها را به موضوعی فراتر از دو کشور تبدیل کرده است.

ارزیابی کامل میزان خسارت به برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و ساختمان‌های اطراف آن هنوز ادامه دارد. ائتلاف عربستان سعودی تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان اعلام نتایج این ارزیابی منتشر نکرده است.