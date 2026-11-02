حمله سایبری مشترک ده‌ها سوپرمارکت در هفت کشور اروپایی و بررسی اختلالات پایگاه‌های نظامی آمریکا را گزارش می‌دهیم.

هجمه سایبری هماهنگ و مذبوحانه‌ای سیستم‌های تهویه و سرمایشی صدها واحد فروشگاهی در هفت کشور اروپایی را فلج کرد و منجر به هدررفت میلیون‌ها یورو کالا شد. این حملات هدفمند که از اوایل هفته جاری آغاز شد، زنجیره تأمین مواد غذایی تازه را در کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، ایرلند، هلند، استونی و فنلاند با چالش جدی مواجه ساخت. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که حمله‌کنندگان از طریق نفوذ به شبکه‌های اینترنتی، دمای یخچال‌ها و فریزرهای حساس را به شدت افزایش داده و عملاً انبارهای این فروشگاه‌ها را به محل پوسیدگی مواد غذایی تبدیل کرده‌اند.

مکانیسم نفوذ و تغییرات فیزیکی سیستم‌ها

شرکت سازنده بلژیکی تجهیزات صنعتی، که در میان تأثیرپذیرترین شرکت‌ها در این حادثه قرار دارد، اعلام کرد مهاجمان با دستکاری نرم‌افزاری تبخیرکننده‌ها، حالت یخ‌زدایی دستگاه‌ها را غیرفعال کرده‌اند. این دستکاری فنی باعث شده است دمای داخلی یخچال‌های زنجیره فروشگاهی "دولتز" در بلژیک و لوکزامبورگ به سرعت بالا رود و بیش از چهل فروشگاه عملاً غیرقابل استفاده شوند. استفان مولانس، مدیرعامل این شرکت، تأکید کرد که مشکل فراتر از یک اختلال ساده نرم‌افزاری بوده و نیازمند مداخله فیزیکی برای بازگرداندن سیستم‌ها به حالت عادی است. او همچنین اشاره کرد که این روش دقیقاً مشابه تکنیکی است که ماه اکتبر در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت و منجر به دورریخت مواد غذایی ارزشمند شد.

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واکنش‌های بین‌المللی و بررسی‌های امنیتی

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرده است که به صورت فعال با شرکای بین‌المللی و صنایع مرتبط همکاری می‌کند تا جزئیات فنی این حمله را به طور کامل درک کند. همزمان، مقامات ایالات متحده در حال بررسی علل اختلالات غیرمنتظره در سامانه‌های سرمایشی تعدادی از پایگاه‌های نظامی این کشور هستند که در ماه اوت رخ داده است. این بررسی‌ها با هماهنگی مقامات فرانسوی صورت می‌گیرد تا مشخص شود آیا این حوادث نظامی و تجاری با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند یا خیر. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند که گسترش این حملات نشان از وجود یک شبکه سازمان‌یافته با دسترسی‌های گسترده به زیرساخت‌های حیاتی دارد.

خسارات مالی و تاثیر بر زنجیره تأمین

برآوردهای اولیه از خسارات مالی نشان می‌دهد که در منطقه فلاندر بلژیک، یک شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای "دولتز" مجبور به اسقاط محصولات به ارزش صد هزار یورو شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دمای فریزرها در چندین فروشگاه در سراسر اروپا تا چهل و پنج درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است، هرچند برخی منابع عدد پانزده درجه سانتی‌گراد را نیز ذکر کرده‌اند. این افزایش دمای شدید باعث شده است تا بسیاری از مواد غذایی فاسد شوند و زنجیره تأمین با فشار سنگینی مواجه گردد. شرکت‌های بزرگ فروشگاهی تلاش می‌کنند تا با بستن موقت فروشگاه‌های آسیب‌دیده، از ادامه این خسارات جلوگیری کنند.

موقعیت کشورهای مختلف و اقدامات پیشگیرانه

در حالی که بلژیک و لوکزامبورگ بیشترین ضربه را پذیرفته‌اند، سایر کشورها نیز با ابعاد مختلف این حمله دست‌وپنج نرم می‌کنند. در سوئد، هشت فروشگاه از هشتصد فروشگاه شرکت "کوآپ" تحت تاثیر قرار گرفتند که مدیران آن وضعیت را کنترل شده می‌دانند. در ایرلند، سیزده فروشگاه زنجیره‌ای "سوپروالو" و در هلند، حداقل هفده شرکت توسط سازنده تجهیزات دانفوس شناسایی شدند. همچنین فروشگاه‌های "آی‌کیا" در بلژیک و سوئد و فروشگاه‌های "کرفور" در بلژیک نیز گزارش‌هایی از اختلالات سیستمی داشته‌اند که بلافاصله با اقدامات اصلاحی مواجه شد.

راهکارهای امنیتی و آینده عملیات‌های فروشگاهی

استفان مولانس راهکار اساسی برای جلوگیری از تکرار این حوادث را مدیریت یخچال‌ها از طریق اینترنت‌های کاملاً امن و اختصاصی دانسته است. او اشاره کرد که بیشتر مشتریان پس از حملات ماه اکتبر به این روش روی آوردند، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها نیاز به بروزرسانی‌های سخت‌افزاری دارند. با توجه به اینکه بیشتر سوپرمارکت‌ها در سراسر اروپا به اینترنت متصل هستند و تعمیر و نگهداری از راه دور انجام می‌شود، آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری افزایش یافته است. نهادهای نظارتی اکنون بر این باورند که نیاز به یک چارچوب امنیتی یکپارچه و استاندارد برای تجهیزات حیاتی فروشگاه‌ها ضروری است.