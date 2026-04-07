درگیری‌های اخیر و حملات هوایی منجر به تخریب پل راه‌آهن در زنجان شده است. این حملات که توسط نیروهای آمریکایی-صهیونی صورت گرفته، خساراتی به زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده و نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت و رفاه مردم افزایش داده است. این خبر، حملات به زیرساخت‌های حیاتی و تأثیرات آن بر جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این، به واکنش‌های بین‌المللی و اقدامات لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره می‌شود.

بمباران بازار سید اسماعیل تهران / آمار شهدا و مصدومین اعلام شد. حمله هوایی آمریکایی-صهیونی به یکی از پل‌های خطوط ارتباطی قم. معاون استاندار زنجان از حمله به پل راه‌آهن در حوالی روستای امین‌آباد خبر داد. این تهاجم که ظهر امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه رخ داد، منجر به بروز خساراتی در خط‌آهن زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ (از مبدا تهران) شده است. علی صادقی، معاون استاندار زنجان ، با اعلام این خبر افزود: پل راه آهن در نزدیکی روستای امین آباد مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت.

وی با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونی امریکایی به پل راه آهن گفت: امروز سه شنبه ۱۸ فروردین، حوالی ساعت ۱۳، در سی و نهمین روز تهاجم وحشیانه امریکایی صهیونیستی و در راستای سیاست وحشیانه تخریب زیر ساخت های ارائه خدمات عمومی به مردم، پل راه آهن واقع در امین آباد حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران، مورد حمله قرار گرفته و خساراتی به این خط آهن وارد نموده است. کارشناسان فنی و تیم های واکنش سریع استان زنجان در محل حضور یافته و در حال ارزیابی و ترمیم خرابی ها می باشند. این حادثه، در حالی رخ داد که جامعه جهانی به شدت درگیر منازعات بین المللی است و هرگونه حمله به زیرساخت های حیاتی، نگرانی های جدی را در مورد امنیت و رفاه مردم افزایش می دهد. براساس معاهدات بین المللی حمله به زیر ساخت ها، جنایت جنگی محسوب می شود و عاملین و آمرین باید تحت پیگرد بین المللی قرار گیرند. این حملات، نشان دهنده ی استراتژی ای است که هدف آن، ایجاد اختلال در ارائه خدمات اساسی و تضعیف مقاومت مردم است. تخریب زیرساخت ها، علاوه بر خسارات اقتصادی، باعث ایجاد بحران های انسانی و افزایش رنج و آلام مردم می شود. جامعه جهانی باید به شدت این گونه حملات را محکوم کند و اقدامات لازم برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی و محاکمه عاملان آن را اتخاذ نماید. در همین راستا، سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری باید با تمام توان، به پیگیری این جنایات بپردازند و از تکرار آن ها جلوگیری کنند. در پی این حملات، تدابیر امنیتی در مناطق آسیب دیده افزایش یافته و تلاش ها برای امدادرسانی و بازسازی زیرساخت های تخریب شده، با سرعت در حال انجام است. مقامات محلی نیز با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی، از مردم خواسته اند تا با حفظ آرامش و همکاری با نیروهای امنیتی، در پشت سر گذاشتن این بحران، سهیم باشند.





