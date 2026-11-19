برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ریاض هدف حمله موشکی حوثی‌ها قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد. این در حالی است که بی‌ثباتی منطقه‌ای و تشدید تنش‌ها در یمن و خلیج فارس، برنامه‌های اقتصادی محمد بن سلمان را با چالش جدی مواجه کرده است.

برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ریاض ، روز پنجشنبه ۲۸ آبان در یک حمله موشکی هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از این بنا و محیط اطراف آن دچار آسیب‌دیدگی شدند. این حمله به ساختمان مرکزی این نهاد مالی بزرگ در منطقه مالی پایتخت، بدون هیچ‌گونه تلفات جانی یا گزارش جراحت همراه بود و سازمان دفاع مدنی عربستان تأیید کرد که خسارات محدود به چند طبقه محدود شده است.

جزئیات حمله و واکنش مقامات سعودی

تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی عربستان، برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را نشان می‌دهد که پنجره‌های هفت تا هشت طبقه آن شکسته و نمای فلزی آن آسیب دیده است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که در ساعات سحر و عصر روز پنجشنبه مرکز مالی ریاض را هدف قرار داده‌اند و همچنین ادعا کردند که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، پایگاه هوایی خمیس مشیط و شرکت پتروشیمی صدف را نیز مورد حمله قرار داده‌اند، اما مقام‌های سعودی این ادعاها را هنوز تأیید نکرده‌اند. وزارت امور خارجه عربستان در واکنش به این رویداد اعلام کرد که حق اتخاذ تمام اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت و حفاظت از دارایی‌های ملی خود را محفوظ می‌داند.

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تداوم تنش‌ها و دیدارهای دیپلماتیک

این دومین حمله به یک ساختمان مهم در منطقه مالی ریاض در کمتر از دو هفته است که پیش‌تر در ۱۷ آبان شرکت نفتی آرامکو نیز آسیب دیده بود. هم‌زمان با تشدید حملات، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز چهارشنبه ۲۷ آبان در ریاض با براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دیدار کرد. مقام‌های سعودی احتمال می‌دهند عملیات نظامی علیه حوثی‌ها تا شش ماه دیگر ادامه داشته باشد و ترجیح می‌دهند پیش از مذاکرات، متحدانشان در میدان نبرد به پیشرفت‌هایی دست یابند.

تأثیرات اقتصادی و زمینه‌های منطقه‌ای

تشدید درگیری‌ها در یمن و حملات به مراکز اقتصادی، برنامه‌های توسعه اقتصادی محمد بن سلمان را با چالش مواجه کرده است. این تحولات در اوج جنگ داخلی یمن و گسترش تنش‌های بین آمریکا و ایران رخ می‌دهد که از اسفندماه گذشته آغاز شده و تلاش‌های میانجیگران قطر و پاکستان تاکنون به نتیجه نرسیده است. در همین راستا، گزارش‌هایی از افزایش درگیری‌ها در خلیج فارس و حملات ایران به بحرین و کویت وجود دارد که نیروهای آمریکایی را نیز درگیر کرده است.

ناتوانی دیپلماسی و تشدید بحران انسانی

در کنار تحولات امنیتی، بحران انسانی در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای توسط بیش از ۳۵۰ چهره فرهنگی و سازمان بین‌المللی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۷ آبان در روزنامه لیبراسیون منتشر شد، خواستار لغو فوری حکم اعدام پیمان فرح‌آور شاعر ایرانی شد. امضاکنندگان از جمله ماری داریوسک و ویرژینی دپانت هشدار دادند که جان پیمان فرح‌آور به دلیل اتهامات ردشده مانند محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در خطر جدی قرار دارد.

واکنش‌های جهانی و وضعیت پیمان فرح‌آور

سازمان پن آمریکا و پن نروژ نیز در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام پیمان فرح‌آور و آزادی وی شدند. پیمان فرح‌آور که در زندان لاکان رشت محبوس است، سال گذشته بازداشت و در سال جاری به اعدام محکوم شد. نویسندگان و فعالان حقوق بشر تأکید دارند که انتشار هشدارهای بین‌المللی برای نجات جان او ضروری است، چرا که او به دلیل فعالیت‌های ادبی و اعتراضی مسالمت‌آمیز هدف پیگرد قرار گرفته و روند دادگاه‌های ایران منجر به تشدید نگرانی‌های جهانی شده است.