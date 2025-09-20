حمله سایبری وسیع به سامانههای پذیرش و سوار کردن مسافران در چندین فرودگاه مهم اروپا باعث اختلال در پروازها و سردرگمی مسافران شد. فرودگاههای بروکسل، برلین و لندن تحت تاثیر قرار گرفتند و مقامات در تلاش برای کاهش پیامدهای این حمله هستند.
حمله سایبری گستردهای که روز شنبه سیستمهای پذیرش و سوار کردن مسافران در چندین فرودگاه مهم اروپا یی را هدف قرار داد، منجر به اختلالات قابل توجهی در ترافیک هوایی و تاخیرهای گسترده در پروازها شد. فرودگاه بروکسل اعلام کرد که این حمله در شب جمعه، برابر با بیست و هشتم شهریورماه، سامانههای ارائهدهنده خدمات پذیرش و سوار کردن مسافران را هدف قرار داده است و در نتیجه، تنها امکان پذیرش دستی مسافران وجود داشت.
این وضعیت، به گفته مقامات فرودگاه، تاثیرات گستردهای بر برنامههای پروازی گذاشت و سبب ایجاد صفهای طولانی و سردرگمی در میان مسافران شد. مقامهای فرودگاه براندنبورگ برلین نیز تایید کردند که نرمافزار ارائهدهنده خدمات مسافری آنها هدف حمله قرار گرفته و همین امر باعث قطع ارتباط با سامانههای پذیرش مسافر گردید. این حملات سایبری نشاندهنده آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در صنعت هوانوردی است و میتواند تاثیرات مخربی بر برنامههای سفر میلیونها مسافر داشته باشد. بررسیهای اولیه حاکی از آن است که هکرها از روشهای پیچیدهای برای نفوذ به این سیستمها استفاده کردهاند، هرچند هنوز هویت دقیق آنها و انگیزههایشان مشخص نشده است.\در بریتانیا، فرودگاه هیترو لندن، که پرترددترین فرودگاه اروپا به شمار میرود، ابتدا این اختلال را به عنوان یک «مشکل فنی» توصیف کرد و توضیح داد که شرکت «کالینز ایروسپیس» که به عنوان ارائهدهنده سامانههای پذیرش و سوار کردن مسافران برای چندین شرکت هواپیمایی فعالیت میکند، با این مشکل مواجه شده است. با این حال، با گذشت زمان و آشکار شدن گستردگی حمله، مقامات فرودگاه به این نتیجه رسیدند که علت اصلی اختلال، یک حمله سایبری برنامهریزی شده بوده است. مسافران در این فرودگاهها به استفاده از پیشخوانهای دستی هدایت شدند و از آنها خواسته شد تا پیش از حرکت به سمت فرودگاه، از وضعیت پرواز خود اطمینان حاصل کنند. این اقدام، گرچه تا حدی از شدت بحران کاست، اما باعث افزایش زمان انتظار مسافران و ایجاد نارضایتی در میان آنها شد. علاوه بر این، این حملات سایبری نشاندهنده نیاز مبرم به تقویت امنیت سایبری در صنعت هوانوردی است و مقامات مربوطه را به اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر و سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفتهتر امنیتی ترغیب میکند. شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها باید با همکاری نزدیک با متخصصان امنیت سایبری، سیستمهای خود را در برابر حملات پیچیده و فزاینده هکری مقاومسازی کنند تا از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری به عمل آید.\فرودگاههای بروکسل، برلین و لندن در بیانیههای جداگانهای از مسافران به خاطر این اختلالات عذرخواهی کردند و اعلام کردند که در تلاش هستند تا پیامدهای این حمله سایبری را به حداقل برسانند. آنها همچنین از مسافران خواستند تا با صبر و شکیبایی با این وضعیت کنار بیایند و به توصیههای مقامات فرودگاهی توجه کنند. تحقیقات در مورد این حملات سایبری ادامه دارد و مقامات در تلاش هستند تا ضمن شناسایی عاملان این حملات، اطلاعات بیشتری در مورد گستردگی و ماهیت آنها به دست آورند. این حملات سایبری پیامدهای گستردهای برای صنعت هوانوردی دارد و میتواند به بیاعتمادی مسافران نسبت به امنیت سیستمهای این صنعت منجر شود. از این رو، اتخاذ تدابیر امنیتی پیشگیرانه و افزایش آگاهی در مورد تهدیدات سایبری برای حفظ اعتماد مسافران و تداوم فعالیتهای هوانوردی ضروری است. همچنین، همکاری بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات و مقابله با حملات سایبری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با تهدیدات سایبری در سطح جهانی به طور موثر مقابله کرد
