گروه هکری جبهه پشتیبان سایبری با هدف تخریب فیزیکی تجهیزات، سیستمهای تبرید یک کارخانه مواد غذایی را مختل کرد و خسارات سنگینی وارد نمود.
شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی Profero گزارش escapes از یک حمله سایبری دقیق و تخریبی به کارخانه فرآوری مواد غذایی Mania Group در داخل سرزمینهای اشغالی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجمان با نفوذ همزمان به شبکه اداری و شبکه تجهیزات صنعتی، خسارت فیزیکی قابل توجهی به سامانههای تبرید کارخانه وارد کردند. حادثه با افزایش غیرعادی دما در سردخانهها آغاز شد. مهندسان در ابتدا فکر کردند خرابی معمولی کمپرسور است، اما سپس متوجه شدند کنترلکنندههای سیستم تبرید دستکاری شدهاند، تنظیمات دما تغییر یافتهاند، محدودیتهای ایمنی فعال شده و دسترسی کارکنان از راه远程 قفل شده است.
مسئولیت این حمله توسط خود Profero به گروهی به نام جبهه پشتیبان سایبری (Cyber Isnaad Front) نسبت داده شده است. این گروه با بهرهگیری از بدافزارهای پیشرفته روی سرورهای ویندوزی توانسته کنترل تجهیزات صنعتی را به دست بگیرد. مهاجمان که درک عمیقی از سامانههای سرمایشی داشتند، شیرهای موتوری را در حالت باز قفل کردهاند، باعث گردش نادرست گاز CO₂ و در نهایت از کار افتادن سه دستگاه کمپرسور شدهاند.
همچنین پیکربندی نرمافزاری کنترلکنندهها را پاک کرده و به حالت کارخانه بازنشانی کردهاند. بازیابی سامانه چندین روز طول کشیده و نیاز به تعویض کمپرسورها، شیرها، فیلترها و رلههای فشار داشته است. کارشناسان Profero تأکید میکنند که این حمله صرفاً سرقت داده نبوده، بلکه با هدف تخریب فیزیکی تجهیزات و با استفاده از تنظیمات استاندارد و مجاز دستگاهها طراحی شده است.
شرکت امنیتی رژیم صهیونیستی توصیه کرده است وظایف مشکوک در شبکههای صنعتی شناسایی شوند، سیستمهای آلوده جدا گردند و بر تغییر حالتهای عملیاتی تجهیزات (نه فقط مقادیر حسگرها) نظارت شود. این فاشسازی در شرایطی erfolgte که کارشناسان معتقدند جنگ سایبری در سایه آرامش ظاهری میادین نبرد، با شدت کامل ادامه دارد و زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونیستی با تهدیدات چندلایه از سوی جبهه مقاومت مواجه است
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