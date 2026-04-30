مردی در لندن به دو مرد یهودی با چاقو حمله کرد. پلیس این حادثه را یک اقدام تروریستی تلقی کرده و مهاجم را پیشتر به برنامه دولتی مقابله با تروریسم ارجاع داده بود. این حادثه همزمان با انتشار گزارشهایی درباره برنامه احتمالی آمریکا در جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت رخ داده است.
پلیس بریتانیا جزئیات بیشتری از حمله تروریستی روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل) در لندن که طی آن دو مرد یهودی با چاقو مورد حمله قرار گرفتند، منتشر کرد.
این حادثه که در منطقه گولدرز گرین رخ داد، موجی از نگرانی و خشم را در میان جامعه یهودیان بریتانیا برانگیخته است. مهاجم، عیسی سلیمان نام دارد، فردی سومالیتبار که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک کودک به بریتانیا مهاجرت کرده و اکنون شهروند این کشور است.
سلیمان پیش از این به برنامه دولتی «مقابله با تروریسم» ارجاع داده شده بود، این موضوع سوالاتی را در مورد نحوه نظارت بر افراد دارای سابقه مشکلات روانی و گرایشهای افراطی مطرح میکند. مارک رولی، رئیس پلیس لندن، اعلام کرده است که سلیمان سابقه خشونت جدی و همچنین مشکلات سلامت روان داشته است. این اطلاعات، پیچیدگیهای این پرونده را بیشتر نشان میدهد و ضرورت بررسی دقیقتر سوابق و شرایط روانی افراد تحت نظر را برجسته میکند.
واکنشها به این حمله تروریستی گسترده بوده است. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در جریان بازدید از محل حادثه با اعتراضاتی از سوی برخی از حاضران مواجه شد که او را به یهودیستیزی متهم کردند. این اعتراضات نشاندهنده عمق نارضایتی و نگرانی جامعه یهودیان بریتانیا از افزایش حملات یهودستیزانه و احساس ناامنی است.
استارمر در سخنرانیهای خود تاکید کرده است که جامعه یهودیان بریتانیا «یک حمله تروریستی نفرتانگیز دیگر» را تجربه کرده است و این حمله به دلیل یهودی بودن قربانیان صورت گرفته است. او همچنین به افزایش ترس و وحشت در میان یهودیان اشاره کرد و گفت که آنها از نشان دادن هویت خود، رفتن به کنیسه، حضور در دانشگاه یا حتی صحبت کردن در مورد مذهب خود با همکارانشان میترسند.
این اظهارات نشاندهنده درک عمیق نخستوزیر از وضعیت بحرانی جامعه یهودیان بریتانیا و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت از آنها است. قربانیان این حمله شلویمه رند، ۳۴ ساله و موشه شاین، ۷۶ ساله معرفی شدهاند. رند که در بیمارستان بستری است، در مصاحبهای با بیبیسی این حادثه را یک «معجزه بزرگ» توصیف کرد و گفت که احساس میکند خدا زندگیاش را به او بازگردانده است.
در کنار این حادثه تروریستی، انتشار گزارشهایی مبنی بر برنامه احتمالی آمریکا در جنگ علیه ایران نیز باعث افزایش تنشها در منطقه شده و قیمت نفت را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسانده است. این دو رویداد، اگرچه ظاهراً نامرتبط هستند، اما هر دو نشاندهنده افزایش بیثباتی و ناامنی در جهان هستند.
حمله تروریستی در لندن، یادآور تهدیدات داخلی و افراطگرایی است، در حالی که گزارشهای مربوط به برنامه جنگی آمریکا، نشاندهنده خطرات ناشی از سیاستهای خارجی تهاجمی و دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. این دو رویداد، ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ برای مقابله با تهدیدات مختلف و ایجاد صلح و ثبات در جهان را برجسته میکنند.
پلیس بریتانیا این حادثه را به عنوان یک «اقدام تروریستی» تلقی کرده و تحقیقات گستردهای را برای شناسایی انگیزههای مهاجم و ارتباطات احتمالی او با گروههای تروریستی آغاز کرده است. این تحقیقات میتواند به روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده کمک کند. همچنین، بررسی دقیقتر نحوه عملکرد برنامه «مقابله با تروریسم» و شناسایی نقاط ضعف آن، میتواند به بهبود کارایی این برنامه و افزایش امنیت جامعه کمک کند
