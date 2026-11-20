سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا حمله مسلحانه به یک کشتی فله‌بر در خلیج عدن را تایید کرد. مهاجمان پس از شلیک گلوله فرار کردند و خدمه کشتی بدون آسیب جانی بودند.

در روز جمعه بیست و نهم آبان ماه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک کشتی تجاری باربری در خلیج عدن مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. این حادثه در نزدیکی سواحل کشور یمن رخ داد و نیروهای امنیتی مستقر روی کشتی با موفقیت به این حمله پاسخ دادند. این سازمان در بیانه رسمی خود تأیید کرد که مهاجمان پس از رویارویی با نیروهای کشتی، منطقه را ترک کردند.

جزئیات مکان و زمان حمله مسلحانه

این سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که نقطه وقوع این درگیری، در فاصله نهاده و پنجاه مایل دریایی، معادل تقریبی صد و هفتاد و شش کیلومتر، جنوب غربی بندر المکلا در کشور یمن بوده است. فرمانده کشتی در گزارش خود توضیح داد که یک قایق کوچک با شش سرنشین مسلح و ناشناس، به سمت کشتی فله‌بر حرکت کرد. کشتی در حال طی کردن مسیر کشتیرانی بین‌المللی به سمت شرق بود و تحت تهدید جدی قرار گرفت.

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واکنش امنیتی و نتایج درگیری

سرنشینان قایق مهاجم اقدام به شلیک چهار گلوله پیاپی به سوی بدنه کشتی تجاری کردند. در پاسخ به این تهدید، تیم‌های امنیتی و نگهبانان مسلح مستقر روی کشتی، اقدام به شلیک گلوله‌های هشدار دهنده به سمت مهاجمان نمودند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این تبادل آتش کوتاه بود و منجر به توقف ناگهانی کشتی نشد. قایق افراد مسلح پس از مشاهده مقاومت جدی، از محل دور شد و به سمت نا معلومی رفت.

وضعیت خدمه و خسارات وارده

فرمانده کشتی در گزارش خود به سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تأیید کرد که این حادثه هیچ‌گونه زخمی برای خدمه کشتی به دنبال نداشته است. همچنین هیچ خسارت فیزیکی قابل توجهی به بدنه کشتی یا تجهیزات آن وارد نشده است. کشتی تجاری فله‌بر پس از اتمام درگیری، بدون هیچ‌گونه توقف اضافی به مسیر معمول خود در آب‌های بین‌المللی ادامه داد. این خبر باعث تسلی خاطر شرکت‌های بیمه و صاحبان کالا در مسیرهای تجاری شد.

ناشناس بودن مهاجمان و هشدارهای امنیتی

هویت دقیق افراد مسلح و انگیزه‌های پشت این حمله هنوز توسط مراجع ذی‌صلاح مشخص نگردیده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در اطلاعیه خود اشاره‌ای به ارتباط مهاجمان با هیچ گروه مسلح یا سیاسی خاص نکرد و این موضوع را فعلاً بدون هویت طبقه‌بندی کرد. مقامات این سازمان در حال بررسی دقیق‌تر جزئیات و داده‌های جمع‌آوری شده هستند تا به انگیزه‌های احتمالی دست یابند.

با توجه به این رویداد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تمام کشتی‌های در حال عبور در این منطقه خاص خواست تا اقدامات احتیاطی را افزایش دهند. این نهاد از ناخداها و خدمه ناوگان تجاری خواسته است که هرگونه فعالیت مشکوک یا نزدیک شدن قایق‌های کوچک به کشتی‌ها را با دقت رصد کرده و فوراً گزارش دهند. این هشدارها در راستای حفظ امنیت جانی و مالی در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجاری جهان صادر شده است.