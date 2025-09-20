حملات سایبری به سیستم‌های پروازی فرودگاه‌های لندن، برلین و بروکسل، باعث ایجاد اختلالات گسترده در پروازها و ازدحام جمعیت در این فرودگاه‌ها شده است. این حملات، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری صنعت هوانوردی در برابر تهدیدات سایبری است.

حملات سایبری به سه فرودگاه بزرگ اروپا یی، اختلالات گسترده‌ای در پروازها و ازدحام جمعیت در فرودگاه ‌های لندن، برلین و بروکسل ایجاد کرده است. این حملات که سیستم‌های پروازی را هدف قرار داده‌اند، باعث تاخیرهای طولانی و سردرگمی مسافران شده است. تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت بریتانیا، بیش از ۱۴۰ پرواز در فرودگاه هیترو لندن، بیش از ۱۰۰ پرواز در فرودگاه بروکسل و ۶۲ پرواز در فرودگاه برلین با تاخیر مواجه شده‌اند.

این وضعیت، نارضایتی و گلایه‌های فراوانی را از سوی مسافران به همراه داشته است که ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار می‌کشند و از تاخیرهای پی‌درپی رنج می‌برند.\فرودگاه هیترو لندن، که پرترددترین فرودگاه اروپاست، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «مشکل فنی» در نرم‌افزار شرکت «کالینز ایرواسپیس» که خدمات پذیرش مسافران را ارائه می‌دهد، باعث این اختلالات شده است. این شرکت، خدمات مرتبط با پذیرش مسافران و تحویل الکترونیکی بار را بر عهده دارد. شرکت «آرتی‌اکس» که مالک «کالینز ایرواسپیس» است، تایید کرد که این حمله سایبری، تنها به بخش پذیرش و تحویل بار الکترونیکی محدود شده است. سازمان ایمنی هوانوردی اروپا نیز به شرکت‌های هواپیمایی دستور داده است که نیمی از پروازهای ورودی و خروجی خود را بین ساعت ۴ صبح شنبه تا ۲ صبح یکشنبه لغو کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. این اقدامات، نشان‌دهنده جدیت اوضاع و تلاش برای مدیریت بحران است. یکی از مسافران در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که کارکنان مجبور شده‌اند بارها را دستی برچسب بزنند و پذیرش مسافران نیز به صورت تلفنی انجام می‌شود، که این روند، بیش از دو ساعت زمان برده است. مسافر دیگری از تاخیر یک ساعته در هواپیما و از دست دادن پرواز بعدی خود به مقصد دبی خبر داد، در حالی که مسافری دیگر از آماده بودن ایرلاین خود و پیشرفت نسبتاً سریع صف‌ها ابراز رضایت کرد.\فرودگاه هیترو، برای مقابله با این وضعیت، از مسافران پروازهای خارجی خواسته است که سه ساعت زودتر از زمان پرواز در فرودگاه حضور یابند و با استقرار کارکنان بیشتر در بخش پذیرش، سعی در کاهش ازدحام و تسریع در روند پذیرش دارد. این حادثه، یادآور مشکلات سال گذشته در پی اختلال نرم‌افزاری شرکت امنیت سایبری «کراود استرایک» است که منجر به زمین‌گیر شدن بسیاری از هواپیماها شد. تحلیلگران، بار دیگر بر آسیب‌پذیری شدید صنعت هوانوردی در برابر تهدیدات سایبری تاکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال شده‌اند. این حملات، لزوم توجه جدی به امنیت سایبری در بخش حمل و نقل هوایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد و ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و آموزش نیروی انسانی متخصص را برجسته می‌کند. پیامدهای این حملات، نه تنها شامل اختلال در برنامه‌های پروازی و نارضایتی مسافران می‌شود، بلکه می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه داشته باشد





