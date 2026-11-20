ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی تأسیسات حوثی‌ها در بندر حدیده را هدف قرار داد. در واکنش، حوثی‌ها ورود به حریم هوایی عربستان را ممنوع کردند و تهدید به حمله به بنادر این کشور کردند.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه ۲۹ آبان با حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات حوثی‌ها در بندر حدیده یمن، درگیری‌ها را در منطقه دریای سرخ دوباره شعله‌ور کرد. این عملیات هم‌زمان با هشدارهای جدی حوثی‌ها درباره ورود به حریم هوایی عربستان انجام شد و نشان‌دهنده شدت گرفتن تنش‌های نظامی بین دو طرف است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی را از فعالیت در این مناطق منصرف کردند.

جزئیات حمله ائتلاف به تأسیسات حدیده و صنعاء

ترک المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرد که نیروهای این ائتلاف تأسیساتی را در بندر حدیده هدف قرار داده‌اند که حوثی‌ها از آن‌ها برای قاچاق سلاح و انتقال موشک‌های بالستیک استفاده می‌کردند. علاوه بر بندر حدیده، ائتلاف سعودی از حمله به تأسیسات موشکی، پهپادی و یک انبار تدارکاتی در صنعای پایتخت یمن خبر داد و تأکید کرد که عملیات نظامی در استان‌های صعده و تعز نیز همچنان ادامه دارد.

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تهدیدات یحیی سریع و ممنوعیت پرواز به عربستان

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، پیش از حملات ائتلاف، هشدار داد که جده و دیگر بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ هدف حملات تلافی‌جویانه قرار خواهند گرفت. او در بیانیه‌ای از کارکنان و افراد حاضر در اطراف این بنادر خواست فوراً محل را ترک کنند و به شرکت‌های کشتیرانی نیز دستور داد کشتی‌های خود را از بنادر عربستان خارج کنند. سخنگوی حوثی‌ها همچنین اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی باید از ورود به حریم هوایی عربستان خودداری کنند، زیرا این حریم هوایی به زودی صحنه عملیات این گروه خواهد شد.

یحیی سریع مناطق هوایی اطراف شهرهای مقدس مکه و مدینه را از این هشدار مستثنا کرد و اعلام داشت که قصد دارند یک نیروگاه برق در جنوب عربستان و مناطق مالی ریاض را هدف قرار دهند. این تهدیدات در شرایطی مطرح شد که سازمان دفاع مدنی عربستان روز جمعه در استان‌های جازان و نجران هشدار احتمال خطر صادر کرده بود، اما دقایقی بعد اعلام کرد خطر برطرف شده است.

رهگیری موشک‌های حوثی و خسارات احتمالی در جازان

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی عصر جمعه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این ائتلاف دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به‌سوی استان جازان در جنوب عربستان را رهگیری و منهدم کرده‌اند. به‌گفتۀ این ائتلاف، ترکش‌های ناشی از انهدام موشک‌ها در منطقه الشقیق سقوط کرده‌اند؛ منطقه‌ای که حوثی‌ها پیش‌تر تهدید کرده بودند نیروگاه برق آن را هدف قرار خواهند داد. مقام‌های سعودی اعلام کردند نیروهای امدادی و مسئولان مربوطه به محل اعزام شده‌اند، اما هنوز اطلاعاتی دربارۀ تلفات یا خسارت‌های احتمالی و آسیب دیدن نیروگاه منتشر نشده است.

تشدید درگیری‌ها و عقب‌نشینی نیروهای دولت یمن

تبادل حملات میان عربستان و حوثی‌ها یک روز پس از آن شدت گرفته است که بلندترین آسمان‌خراش ریاض، محل استقرار صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، در حملۀ حوثی‌ها آسیب دید. مقام‌های سعودی اعلام کردند حملۀ روز پنجشنبه به برج این صندوق در منطقۀ مالی ملک عبدالله، به چند طبقۀ ساختمان و بناهای اطراف خسارت وارد کرد، اما تلفاتی نداشت. درگیری‌های یمن که پس از آتش‌بس سال ۲۰۲۲ برای چند سال فروکش کرده بود، از تیرماه امسال و هم‌زمان با جنگ آمریکا و ایران بار دیگر شدت گرفت.

حوثی‌ها در ماه‌های گذشته بخش‌های وسیعی از مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت عربستان را تصرف کرده‌اند و اکنون کنترل سواحل یمن در دریای سرخ، از جمله مناطق نزدیک تنگۀ راهبردی باب‌المندب، را در اختیار دارند. پیشروی‌های این گروه همچنین نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان را وادار کرده است از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کنند و برای دفاع از عدن، پایتخت موقت دولت یمن، آماده شوند.