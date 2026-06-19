در پی اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله، نیروی هوایی اسرائیل به جبل رفیع در جنوب لبنان حمله کرد؛ در حالی که تنش‌ها و گزارش‌های تبادل سلاح‌ها ادامه دارد.

در ساعات اولیهٔ اجرای آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله ، که توسط میانجی‌های آمریکا و قطر در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی تنظیم شد، حمله هوایی جدیدی از سوی نیروی هوایی اسرائیل به سمت جبل رفیع در ناحیه سجد جنوب لبنان صورت گرفت.

این حمله باعث به‌وجود آمدن ستارهای سیاه دودوار در آسمان جنوب لبنان شد و ساکنان منطقه را در نگرانی عمیقی فروبرد. در همان زمان، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که توپخانه‌های اسرائیلی به اطراف شهر نبطیه در شمال لبنان شلیک کرده‌اند و سر و صداهای انفجاری مکرری را به‌سوی این شهر روانه ساخته‌اند. این وقایع نشان می‌دهد که حتی پس از اعلام رسمی آتش‌بس، تنش‌های مرزی به سرعت به‌صورت ناگهانی دگرگون می‌شوند و امکان بروز حوادث جدیدی را به‌وجود می‌آورند.

در پیش‌زمینهٔ این تحولات، روزهای پیشین شاهد تبادل سخن‌های سخت‌گیرانه بین مقام‌های بلندپایهٔ اسرائیل و نمایندگان حزب‌الله بوده است. یک مقام ارشد نظامی اسرائیلی پیش از آتش‌بس به خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که در صورتی که حزب‌الله به نیروهای اسرائیلی حمله نکند، اسرائیل نیز به‌طور موقت رفتار مسالمت‌آمیزی اتخاذ خواهد کرد؛ اما در غیر این صورت، جنگ ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، حزب‌الله که از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند، بارها اعلام کرده است که در کمین نیروهای اسراییلی خواهد ماند و هرگونه نقض آتش‌بس را به‌عنوان تجاوز محسوب می‌کند. نمایندهٔ حزب‌الله در مجلس لبنان، حسن فضل‌الله، به رویترز اطلاع داد که جمهوری اسلامی ایران به گروه اطلاع داده است در صورت عدم اجرای کامل آتش‌بس، مذاکرات میان تهران و واشنگتن به سرانجام نخواهد رسید.

در هفته‌های اخیر، حملات راکتی و موشکی حزب‌الله به شهرک‌های شمالی اسرائیل، موجی از پاسخ‌های هوایی و زمینی اسراییلی را به‌واسطهٔ حمله به منطقهٔ بیروت برانگیخت. به‌واسطهٔ این تعارضات، معاونان نظامی جمهوری اسلامی موشک‌های پیشرفته‌ای را به سمت اسرائیل شلیک کردند؛ اما اکثر این موشک‌ها در سوختن یا ردیابی توسط سامانه‌های دفاعی اسرائیل به‌سریعاً نابود شدند. همچنین، یک موشک سپاه پاسداران در کرانهٔ باختری رود اردن سقوط کرد.

در واکنش به این حملات، نیروهای هوایی اسرائیل به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، نجف‌آباد، ماهشهر، تبریز و کرمانشاه حملات هوایی متقابل انجام دادند که بنا بر گزارش‌های رسمی، خساراتی محدود اما پیامدهای سیاسی مهمی به‌همراه داشت. حزب‌الله لبنان که در سال ۱۹۸۲ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد، همواره توسط برخی کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی و استرالیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است؛ این شناخت نه تنها بر شاخهٔ نظامی این گروه بلکه بر جنبهٔ سیاسی آن نیز اعمال می‌شود و نشانگر پیچیدگی‌های ژئوپولیتیک منطقه است





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