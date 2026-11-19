بازداشت و شکنجه پدر و برادرزاده سپیده قلیان به اتهام فشار برای معرفی خود؛ همچنین فروش تابلو ۱۹۰ میلیون دلاری ون‌گوگ و دیدار ترامپ و پوتین پیش از نشست چین.

سپیده قلیان ، فعال مدنی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، جزئیات خشن حمله به خانه خود و بازداشت و ضرب‌وشتم شدید پدر و برادرزاده‌اش را افشا کرد. او با تأیید این خبر اعلام نمود که مأموران امنیتی در اقدامی تروریستی، این دو نفر را به بهانه‌ای برای مجبور کردن او به حضور پیش مقامات بازداشت کرده‌اند.

شرایط بازداشت و شکنجه اعضای خانواده

خانم قلیان در گزارش پنج‌شنبه ۲۸ آبان خود شرح داد که روز دوشنبه ۲۵ آبان مأموران به خانه آن‌ها یورش بردند. به دلیل عدم حضور او در منزل، پلیس امنیت پدرش و طهورا، برادرزاده ۱۷ ساله‌اش را بازداشت کرد تا او خود را تحویل دهد. فعال مدنی از ضرب‌وشتم شدید و شکنجه‌های هولناک در بازداشتگاه‌ها خبر داده است.

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او با اشاره به رفتار مأموران نوشت که پدرش را با دست و پای بسته روی زمین انداختند و تا سرحد مرگ شکنجه کردند. همچنین مهدی قلیان، برادر این فعال مدنی، هنگام مراجعه برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان دستگیر و به زندان دزفول منتقل شد. خانواده قلیان اعلام کرده‌اند که پیگیری قضایی این پرونده را بر عهده خواهند گرفت.

تهدیدات امنیتی و پیشینه احکام قضایی

سپیده قلیان در متن پست خود نقل کرد که مأموران به خانواده‌اش گفته‌اند تعلیق حکم مشهد به خاطر مصاحبه‌اش با صدای آمریکا، گزارش‌های دی‌ماه و نامه مربوط به اعدام اجرایی صادر شده است. آن‌ها حتی تهدید کرده‌اند که ریختن خون دو نفر در خانواده‌شان حلال است.

اشاره به تعلیق مشهد به حکمی است که دی‌ماه ۱۴۰۴ برای شرکت در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل جان‌باخته، علیه او صادر شد. خانم قلیان به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

شکستن رکورد هنری ونسان ون‌گوگ

در عرصه هنر و اقتصاد جهانی، تابلوی "درختان شاه‌بلوط شکوفه‌دار" اثر ونسان ون‌گوگ در حراجی ساتبیز نیویورک به قیمت ۱۹۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروخته شد. این نقاشی که در سال ۱۸۹۰ و چند ماه پیش از مرگ هنرمند خلق شده، رکورد گران‌ترین اثر ون‌گوگ در حراجی‌ها را شکست.

رکورد قبلی متعلق به تابلوی "باغ میوه با درختان سرو" بود که در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۱۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار فروخته شده بود. این اثر تازه از مجموعه خصوصی بلاکیه-آریتا بود که وراث ناشر یهودی آلمانی، ساموئل فیشر، سال‌ها پیش به دلیل فشار نازی‌ها آن را فروخته بودند. پس از اعتراض آن‌ها، توافق حاصل شد و حراج طبق برنامه شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان انجام پذیرفت.

گفت‌وگوی ترامپ و پوتین پیش از نشست چین

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ساعاتی پیش از نشست سه‌جانبه با شی جین‌پینگ در شنژن دیدار کردند. یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان اعلام کرد که این دیدار ۴۰ دقیقه‌ای علاوه بر جنگ اوکراین، درباره روابط دوجانبه برگزار شد.

اوشاکوف روحیه پوتین را "فوق‌العاده عالی" توصیف کرد و ترامپ نیز با ابراز امیدواری گفت که اتفاقات فوق‌العاده‌ای ممکن است از این دیدار حاصل شود. این نخستین دیدار رسمی دو رهبر پس از مذاکرات آلاسکا در سال ۲۰۲۵ بود. کنترل تسلیحات هسته‌ای و جنگ ایران نیز از موضوعات مورد انتظار در نشست سه‌جانبه در حاشیه اجلاس اپک است.