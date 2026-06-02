Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

حمله هوایی روسیه به اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت

جنگ و تنش‌های بین‌المللی News

حمله هوایی روسیه به اوکراین ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت
اوکراینروسیهحمله هوایی
📆6/2/2026 8:53 AM
📰dw_persian
20 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 63%

در حملات هوایی روسیه به کی‌یف و دنیپرو، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. زلنسکی نسبت به حمله گسترده هشدار داد.

مقام‌های محلی اوکراین از حملات سنگین هوایی روسیه در شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه دوم ژوئن (۱۲ خرداد) خبر دادند که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید.

در پایتخت کی‌یف، دست‌کم چهار نفر کشته و ۵۸ نفر زخمی شدند که از میان آنها ۴۰ نفر از جمله دو کودک در بیمارستان بستری شدند. یک موشک به یک برج مسکونی اصابت کرد و بخشی از ساختمان فرو ریخت. شهردار کی‌یف ویتالی کلیچکو در تلگرام نوشت که احتمال دارد افراد بیشتری زیر آوار گرفتار شده باشند. در چندین منطقه پایتخت، بر اثر سقوط قطعات موشک و پهپاد، آتش‌سوزی در ساختمان‌ها و خودروها روی داد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_persian /  🏆 7. in İR

اوکراین روسیه حمله هوایی زلنسکی کی‌یف

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 11:54:07