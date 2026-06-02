در حملات هوایی روسیه به کی‌یف و دنیپرو، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. زلنسکی نسبت به حمله گسترده هشدار داد.

مقام‌های محلی اوکراین از حملات سنگین هوایی روسیه در شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه دوم ژوئن (۱۲ خرداد) خبر دادند که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید.

در پایتخت کی‌یف، دست‌کم چهار نفر کشته و ۵۸ نفر زخمی شدند که از میان آنها ۴۰ نفر از جمله دو کودک در بیمارستان بستری شدند. یک موشک به یک برج مسکونی اصابت کرد و بخشی از ساختمان فرو ریخت. شهردار کی‌یف ویتالی کلیچکو در تلگرام نوشت که احتمال دارد افراد بیشتری زیر آوار گرفتار شده باشند. در چندین منطقه پایتخت، بر اثر سقوط قطعات موشک و پهپاد، آتش‌سوزی در ساختمان‌ها و خودروها روی داد





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اوکراین روسیه حمله هوایی زلنسکی کی‌یف

United States Latest News, United States Headlines