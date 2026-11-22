وزارت کشور بحرین از زخمی شدن دو نفر در حمله ایران به یک مرکز صنعتی غیرنظامی خبر داد. عربستان سعودی این رویداد را تجاوز وحشیانه خوانده و تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافته است.

روز یکشنبه، اول آذرماه، وزارت کشور بحرین تایید کرد که در حمله روز گذشته ایران به یک مرکز صنعتی غیرنظامی در این کشور، دو نفر زخمی شده‌اند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یک شهروند بحرین ی دارای معلولیت در اثر این حملات مجروح شده است و وضعیت جسمانی او پایدار است. علاوه بر این، یک شهروند پاکستانی مقیم در بحرین نیز در این حمله زخمی شده که وضعیت او وخیم توصیف شده و هر دو فرد در بیمارستان تحت درمان قرار دارند.

جزئیات حمله به تأسیسات صنعتی ستره

دو نفر از ساکنان بحرین به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که دود ناشی از حمله را بر فراز جزیره ستره در شرق منامه مشاهده کرده‌اند. در این جزیره چند تأسیسات صنعتی مهم قرار دارد، از جمله یک پالایشگاه متعلق به شرکت دولتی نفت بحرین، بابکو، که هدف این حمله‌ها بوده است. سپاه پاسداران شامگاه شنبه در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران منتشر کردند، ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت آمریکا را در پایگاه‌های الرفاع و عوالی در بحرین با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

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واکنش عربستان و ادعاهای نظامی ایران

عربستان سعودی روز یکشنبه حملات مداوم تهران به کشورهای حوزه خلیج فارس را به‌شدت محکوم کرد و آن را "تجاوز وحشیانه" خواند. وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پادشاهی عربستان سعودی شدیدترین محکومیت و انزجار خود را از حملات جنایتکارانه ایران به یک تأسیسات صنعتی غیرنظامی در کشور برادر، پادشاهی بحرین، ابراز می‌کند. تهران روز شنبه همچنین اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی را که قصد هدف قرار دادن جزیره قشم در تنگه هرمز را داشت، رهگیری کرده است.

توسعه محدودیت‌های اقتصادی و قضایی در ایران

در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در ایران بود و به کشتار شمار زیادی از معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته ختم شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیش از پیش به ابزار توقیف و مصادره اموال معترضان و مخالفان حکومت متوسل شده است. این حکم قضاییه به‌ویژه پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفت، تا آنجا که ماه گذشته در خبر اجرای اعدام سه نفر از معترضان آمده بود که مصادره اموال آنها نیز "در حال اجراست".

با این حال، هنوز هیچ مقام قضایی در ایران توضیح نداده است که هدف از مصادره اموال فردی که اعدام شده، چه می‌تواند باشد. پیشتر موسی برزین، وکیل حقوق بشری، در گفت‌وگو با رادیوفردا تأکید کرده است که در اغلب موارد خبر توقیف اموال پیش از رفتن فرد به دادگاه و محکومیت رسمی او منتشر شده و حکومت با این اقدام قصد دارد مخالفان خود را "از زندگی اجتماعی محروم کند".

چالش‌های حمل‌ونقل عمومی و دیپلماسی منطقه‌ای

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، روز یکشنبه اول آذر گفت شرایط جنگی باعث شده است شهرداری نتواند اتوبوس‌های خریداری‌شده را طبق برنامه وارد کشور کند. سروری از "دغدغه و نگرانی" در این خصوص و "نیاز شدید" به اتوبوس جدید خبر داد. او گفت پیش از جنگ موانع اداری و آنچه او "نگاه امنیتی" به واردات اتوبوس‌ها خواند، این روند را حدود یک تا یک‌ونیم سال به تأخیر انداخته بود. بر اساس آمار نهادهای مسئول، اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان باعث شده تمایل شهروندان به استفاده از این ناوگان تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.

در لبنان، ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، روز شنبه، ۳۰ آبان‌ماه، در یک سخنرانی "دو مانع اصلی" بر سر راه استقلال کامل و تمامیت ارضی کشورش را ایران و اسرائیل دانست. آقای عون که در آستانه روز استقلال کشورش سخنرانی می‌کرد، همچنین بار دیگر از گروه شبه‌نظامی حزب‌الله در لبنان خواست که سلاح‌های خود را تحویل دهد. به گفته رئیس‌جمهور لبنان، دو چالش عمده بر سر راه این کشور، اشغال بخش‌هایی از قلمرو توسط اسرائیل و مداخله در امور داخلی به‌ویژه توسط عواملی با نفوذ در رژیم ایران است.