حملات پهپادی به خاک کشور عربستان سعودی از طریق عراق، با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای همراه شد. چندین کشور در محکوم کردن این حملات، با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند.

حمله پهپادی به عربستان سعودی از داخل خاک عراق ، با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای همراه شد و چندین کشور در محکوم کردن این حملات، با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند.

به دنبال این حمله، وزارت امور خارجه عراق با صدور بیانیه‌ای، این حمله را محکوم کرد و از وقوع آن اظهار تاسف کرد. همچنین دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، این حمله را «خصمانه» و «نقض آشکار ثبات و تعهدات امنیتی منطقه» توصیف کرد. به دنبال آن، وزارت امور خارجه قطر، کویت و بحرین نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه، حمله به پادشاهی سعودی را محکوم کردند. همچنین وزارت دفاع عربستان سعودی، سه پهپاد را رهگیری و منهدم کرد.

در ادامه، سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، تأیید کرد که عربستان سعودی حق پاسخ در زمان و مکان دلخواه خود را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای مقابله با هرگونه تهدیدی که حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان آن را هدف قرار دهد، انجام خواهد داد. با توجه به این حملات، روابط و امنیت منطقه تحت Stress قرار خواهد گرفت





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عربستان سعودی عراق حملات پهپادی اتحادjeuner کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

United States Latest News, United States Headlines