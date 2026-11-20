در حمله موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف در ۲۹ آبان، سه نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. سه پل کلیدی آسیب دید و قطعی برق سراسری گزارش شد.

ارتش روسیه در بامداد روز جمعه، مورخ ۲۹ آبان، با اجرای یک حمله ترکیبی و سنگین که شامل پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک بود، شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. این اقدام نظامی منجر به کشته شدن دست‌کم سه نفر و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر در میان شهروندان شد. همزمان، گروهی از مردم برای یافتن پناهگاه به ایستگاه‌های متروی این شهر پناه بردند.

تخریب زیرساخت‌های حیاتی و قطعی برق در کی‌یف

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که حملات موشکی سه پل اصلی و حیاتی در پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. طبق اعلام وی، پل پودیلسکو-ووسکرسنسکی آسیب دیده و تردد از ساحل راست به ساحل چپ شهر کاملاً مسدود شده است. همچنین پل دارنیتسکی نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

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کلیچکو اضافه کرد که پل جنوبی که پیش‌تر نیز در حملات روسیه آسیب دیده بود، بار دیگر هدف قرار گرفت، هرچند میزان دقیق آسیب‌های وارده به آن مشخص نیست. وی همچنین تأیید کرد که یک مرکز زیرساختی حیاتی در جریان این حملات دچار خسارت شده است. شرکت انرژی دْتِک گزارش داده است که بخش‌هایی از کی‌یف در پی این حمله از برق محروم شده‌اند و قطع برق اضطراری در سراسر شهر گزارش شده است.

واکنش‌های مقامات نظامی و محدودیت‌های ترافیکی

اداره نظامی شهر کی‌یف در بامداد جمعه اعلام کرد که حملات گسترده به پایتخت همچنان ادامه دارد و از ساکنان خواسته شده تا تا زمان اعلام پایان وضعیت اضطراری در پناهگاه‌ها بمانند. این اداره با اشاره به پیامدهای حملات دشمن، به‌ویژه آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شهروندان را خواستار محدود کردن تردد با خودروی شخصی در سطح شهر کرد تا عملیات پاکسازی و امدادرسانی تسهیل شود.

نیروی هوایی اوکراین نیز درباره فعالیت پهپادهای روسی در چندین منطقه هشدار داد و خبر از شلیک موشک به سمت غرب اوکراین داد. از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه انجام این حملات را تأیید کرد و مدعی شد که مراکز نظامی-صنعتی اوکراین، پایگاه‌های تولید و نگهداری موشک و پهپاد، و همچنین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل را در کی‌یف و شش منطقه دیگر هدف قرار داده است. این وزارتخانه هیچ شواهدی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرد.

بازداشت پوتین و واکنش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای

این حملات پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تهدید کرد پس از حمله اوکراین به پل کریمه در اوایل همین هفته، حملاتی بسیار دردناک‌تر انجام خواهد داد. حمله به پل کریمه تنها پیوند جاده‌ای مستقیم میان روسیه و شبه‌جزیره اوکراینی دریای سیاه را، که مسکو از سال ۲۰۱۴ آن را اشغال کرده، نابود کرد. این پل نه تنها از اهمیت راهبردی برخوردار است، بلکه نمادی از کنترل مسکو بر کریمه بوده است.

حملات پهپادی و موشکی روسیه به کی‌یف و سراسر اوکراین، یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رهبر چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شنژن دیداری تاریخی داشتند. این رویداد دیپلماتیک در سایه خشونت‌های نظامی روزهای اخیر اتفاق افتاد.

ادعای زلنسکی درباره پیشنهادهای آمریکا برای پایان درگیری

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اخیراً ادعایی را مطرح کرده است که نشان‌دهنده تغییر استراتژی‌های دیپلماتیک است. او ادعا کرده که ایالات متحده آمریکا پیشنهادی مبنی بر واگذاری منطقه دونباس به روسیه در ازای عضویت اوکراین در ناتو را ارائه داده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین روسیه و اوکراین با تداوم حملات هوایی و موشکی به شدت افزایش یافته است و هیچ چشم‌انداز واضحی برای آتش‌بس در آینده نزدیک وجود ندارد.