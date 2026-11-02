گزارش‌ها از حمله سایبری به تجهیزات سرمایشی فروشگاه‌های بلژیک و سوئد حکایت دارد. اختلال از راه دور در سامانه‌های یخچال‌ها و فریزرهای زنجیره‌های دلز، کارفور و اسپار مشاهده شد.

سیستم‌های سرمایشی در شمار قابل توجهی از مراکز فروشگاهی در بلژیک و سوئد با اختلال ناگهانی مواجه شده‌اند و به جای خنک‌سازی، گرما تولید می‌کنند. این رخداد معنادار، با توجه به گزارش‌های خبرگزاری‌های بلگا و تی‌تی، نشانه‌های قوی از یک حمله سایبری هدفمند به زیرساخت‌های غذایی را مطرح می‌کند. این رویداد تنها چند هفته پس از حمله مشابهی در فرانسه رخ داده است که الگویی نگران‌کننده برای امنیت سایبری این بخش را در اروپا ترسیم می‌کند.

جزئیات فنی اختلال در تجهیزات

شرکت خدمات تجهیزات سرمایشی "سابکوبل" در بلژیک تایید کرده است که عملیات خرابکاری از راه دور انجام شده است. طبق توضیحات این شرکت، مهاجمان موفق شدند حالت یخ‌زدایی تجهیزات را از طریق شبکه فعال کنند. این تغییر تنظیمات باعث افزایش ناگهانی دمای داخل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاهی شد و سلامت مواد غذایی به خطر افتاد.

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زنجیره‌های فروشگاهی آسیب‌دیده

فروشگاه‌های متعلق به غول‌های خرده‌فروشی "دلز"، "کارفور" و "اسپار" در لیست مراکز آسیب‌دیده در بلژیک قرار دارند. گزارش خبرگزاری بلگا نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۲۰ سامان تحت تاثیر این حمله قرار گرفته‌اند. این ارقام کوچک‌تر از حوادث در سایر کشورهاست اما نشان‌دهنده نفوذ موفقیت‌آمیز به سیستم‌های کنترل دما است.

واکنش‌های مدیریتی و فنی

استفان مولانس، مدیرعامل شرکت "سابکوبل"، اعلام کرد که عملیات تعمیرات از ساعت یک بامداد آغاز شده است. اعزام فوری تکنسین‌ها برای بازگرداندن تنظیمات به حالت استاندارد و تحت کنترل درآوردن وضعیت، اولویت اصلی تیم‌های فنی بود. در سوی دیگر، گروه فروشگاهی "ایکا" نیز به خبرگزاری تی‌تی تایید کرد که شمار محدودی از شعب شب‌هنگام دچار اختلال در سامانه‌های انجماد شدند.

ارتباط با حملات بین‌المللی

هنوز مشخص نیست که آیا این حوادث در سه کشور مختلف به یکدیگر مرتبط هستند یا عامل مشترکی دارند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این رویداد پس از حمله مشابه در فرانسه رخ داده است. عدم قطعیت درباره پیوند این حملات، نگرانی‌ها را در سطح بین‌المللی افزایش داده و نیاز به تحلیل‌های عمیق‌تر را برجسته می‌کند.