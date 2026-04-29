در یک حمله هولناک در شمال لندن، دو مرد یهودی با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. پلیس یک مظنون را دستگیر کرده و تحقیقات در حال انجام است. این حادثه نگرانی‌ها را در مورد افزایش خشونت علیه یهودیان در بریتانیا افزایش داده است.

در پی یک حادثه هولناک و نگران‌کننده در محله گولدرز گرین واقع در شمال لندن ، دو مرد یهودی مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفتند و به شدت مجروح شدند.

این حمله که در خیابان اصلی این منطقه رخ داد، باعث ایجاد وحشت و نگرانی گسترده در میان ساکنان و جامعه یهودی بریتانیا شده است. شاهدان عینی گزارش داده‌اند که فرد مهاجم در حال دویدن در خیابان بوده و به طور هدفمند سعی در حمله به افراد یهودی داشته است. قربانیان این حادثه، دو مرد در سنین ۷۰ و ۳۰ سال هستند که به دلیل جراحات وارده، هم‌اکنون در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وضعیت جسمانی آن‌ها جدی گزارش شده است. نیروهای پلیس به سرعت در محل حادثه حاضر شده و موفق شدند فرد مهاجم، یک مرد ۴۵ ساله را دستگیر کنند. در جریان دستگیری، متهم سعی در حمله به ماموران پلیس با چاقو داشته که با استفاده از شوکر برقی، خلع سلاح و بازداشت شده است. خوشبختانه در این درگیری، هیچ‌کدام از ماموران پلیس آسیب ندیده‌اند.

پلیس متروپولیتن در حال انجام تحقیقات گسترده برای شناسایی انگیزه و پیشینه فرد مهاجم است. این تحقیقات توسط واحد مبارزه با تروریسم هدایت می‌شود که نشان‌دهنده جدیت و حساسیت موضوع است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز، در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۵، چهار دستگاه آمبولانس در شمال لندن به آتش کشیده شده بود و پلیس پنج نفر را به اتهام توطئه برای آتش‌سوزی عمدی با هدف به خطر انداختن جان مردم بازداشت کرده بود.

این حوادث زنجیره‌ای، نگرانی‌ها در مورد افزایش جرایم هدفمند و خشونت‌آمیز در بریتانیا را افزایش داده است. نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، در سخنانی در پارلمان این کشور، ضمن ابراز نگرانی عمیق از حمله با چاقو در گولدرز گرین، تاکید کرد که تحقیقات در حال انجام است و کشور باید با قاطعیت در برابر چنین جرایمی ایستادگی کند.

او افزود که بریتانیا باید در عزم خود برای مقابله با این گونه جرایم، که اخیراً موارد مشابه آن را زیاد شاهد بوده‌ایم، کاملاً شفاف باشد. همچنین، کمی بیدناک، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، در واکنش به این حمله، اظهار داشت که یهودیان در بریتانیا تحت «حمله مداوم» قرار دارند. او در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، این حادثه را یک «اپیدمی» خشونت علیه یهودیان توصیف کرد و خواستار برخورد جدی دولت و مقامات با این وضعیت اضطراری ملی شد.

او تاکید کرد که این وقایع دیگر یک روند رو به رشد نیست، بلکه یک بحران جدی است که نیازمند اقدام فوری و قاطع است. این حادثه در کنار اخبار دیگری مانند خشم عمومی در هند پس از آنکه مردی برای اثبات فوت خواهرش، بقایای اسکلت او را به بانک برد، نشان‌دهنده افزایش ناامنی و خشونت در نقاط مختلف جهان است. این رویدادها، ضرورت تقویت امنیت و مبارزه با جرایم و خشونت را بیش از پیش آشکار می‌کند.

جامعه یهودی بریتانیا خواستار افزایش تدابیر امنیتی و حمایت بیشتر از خود در برابر حملات و تهدیدات احتمالی است. پلیس نیز متعهد شده است که تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت و آرامش در جامعه به کار گیرد و عاملان این گونه جرایم را به دست عدالت بسپارد. این حادثه تلخ، بار دیگر ضرورت ترویج فرهنگ صلح، مدارا و احترام به حقوق دیگران را یادآور می‌شود





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لندن حمله با چاقو یهودیان بریتانیا خشونت پلیس متروپولیتن تروریسم

United States Latest News, United States Headlines