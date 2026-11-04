سازمان خون فرانسه از حمله سایبری به سامانه‌های کنترل یخچال‌های خون خبر داد که بدون آسیب به نمونه‌ها گزارش شده است. همزمان حکم اعدام امیرحسین موسوی، افزایش اعدام‌ها در ایران و اهدای جایزه سروانتس به کریستینا فرناندز کوباس نیز خبرساز شده است.

سازمان خون فرانسه، ای‌اف‌اس، روز چهارشنبه سیزدهم آبان تأیید کرد که سامانه‌های کنترل و نظارت بر یخچال‌های ویژه نگهداری خون‌های اهدایی در سه مرکز روز دوشنبه هدف یک حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

این خبر همزمان با مجموعه‌ای از حملات سایبری منتشر شد که طی روزهای اخیر به نهادهای مختلف اروپایی، از جمله یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آسیب زده بود. دمای این محفظه‌های سرد که نمونه‌های خون و کیسه‌های پلاسمای ویژه تزریق یا تولید دارو را نگه می‌دارند باید حدود سی درجه زیر صفر باشد، اما هکرها تلاش کرده بودند دمای آنها را به حدود صد و ده درجه برسانند.

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تایید عدم خسارت به خون اهدایی در فرانسه

سازمان خون فرانسه تأکید کرده است که هیچ نمونه خون یا پلاسمایی از دست نرفته و هیچ نگرانی سلامتی و بهداشتی وجود ندارد. دفتر استفانی ریس، وزیر بهداشت فرانسه، نیز اعلام کرده که نهادهای نظارت و هشدار سازمان خون کشور از سلامت کیسه‌های خون و پلاسما اطمینان داده‌اند. وزارت بهداشت فرانسه گفته است که تحقیقات برای روشن شدن چگونگی وقوع این حمله آغاز شده، اما تاکنون به مظنونان احتمالی اشاره‌ای نکرده است.

کارشناسان امنیت سایبری معمولاً تأکید می‌کنند که سامانه‌های صنعتی و پایش دما باید از شبکه‌های عمومی جدا باشند و در صورت اتصال، لایه‌های حفاظتی چندگانه داشته باشند تا چنین حملاتی به خرابی فیزیکی منجر نشود. این حملات در حالی گزارش می‌شود که در ده کشور اروپایی، از سوئد و پرتغال تا یونان و هلند، یخچال‌های فروشگاه‌ها دچار اختلال شدند و در پی آن مقادیر زیادی مواد غذایی یخ‌زده از بین رفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این حملات امنیت زنجیره غذایی این بلوک را هدف گرفته بوده‌اند. به همین دلیل سازمان‌ها و موسسات اروپایی با حساسیت ویژه‌ای این گونه حملات را پیگیری می‌کنند و بررسی می‌کنند که آیا عامل واحدی پشت آنها قرار دارد یا خیر. در خبری دیگر، رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی که با نام کاربری جیمز بی‌دین شناخته می‌شود، از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داد.

به گفته او، موکلش به اتهام افساد فی‌الارض از طریق فعالیت مجازی در حساب توییتری جیمز بی‌دین به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که چهارده زندانی سیاسی در روز بیست و سوم مهر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای آقای موسوی هشدار داده بودند.

جزئیات حکم اعدام فعال شبکه‌های اجتماعی

آنها گفته بودند که پس از پخش اعترافات اجباری او از صداوسیمای جمهوری اسلامی، شمار اتهامات او از پنج به نُه مورد افزایش یافته و اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض نیز به پرونده‌اش اضافه شده است. امیرحسین موسوی از بیست و هشتم آذر ماه هزار و چهارصد و سه در بازداشت به سر می‌برد.

او پیش‌تر در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده بود که پس از یکصد و چهل و هشت روز حبس انفرادی، با بازداشت همسرش و تهدید به تکرار شکنجه‌ها، به انجام مصاحبه‌ای اجباری وادار شده است. گزارش تلویزیونی درباره او وی را به تبادل اطلاعات با افراد وابسته به اسرائیل در جریان جنگ دوازده روزه متهم کرده بود، در حالی که به گفته شفاخواه، موکلش شش ماه پیش از آغاز آن جنگ بازداشت شده است.

وکیل او می‌گوید موکلش صرفاً به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده و پخش فیلم تقطیع‌شده پیش از برگزاری دادگاه، نقض حقوق قانونی و انسانی او و نشانه پرونده‌سازی است. همزمان، نگرانی‌های بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها در ایران بیشتر شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هفته گذشته اعلام کرد که دست‌کم سی و چهار نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه اعدام شده‌اند و نسبت به محاکمه‌های شتاب‌زده و نقض دادرسی عادلانه هشدار داد.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال دو هزار و بیست و پنج دست‌کم دو هزار و یکصد و پنجاه و نُه نفر را اعدام کرده و پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان داشته است. در بخش فرهنگی، کریستینا فرناندز کوباس، نویسنده و روزنامه‌نگار اسپانیایی، برنده جایزه سروانتس دو هزار و بیست و شش شد که معتبرترین جایزه ادبی جهان اسپانیایی‌زبان است.

کریستینا فرناندز کوباس برنده جایزه سروانتس

وزارت فرهنگ اسپانیا اعلام کرد که این نویسنده هشتاد و یک ساله به پاس نقش برجسته‌اش در تحول داستان کوتاه معاصر و تأثیرگذاری بر ادبیات خیال‌پردازانه اسپانیایی‌زبان انتخاب شده است. مجموعه‌داستان اتاق نونا از آثار او به فارسی ترجمه شده و در ایران منتشر شده است. فرناندز کوباس در سال یکهزار و نهصد و چهل و پنج میلادی در شهر آرنیس د مار نزدیک بارسلون به دنیا آمد و در رشته‌های حقوق و روزنامه‌نگاری تحصیل کرد.

جایزه سروانتس که از سال یکهزار و نهصد و هفتاد و شش هر سال اهدا می‌شود، ارزش نقدی یکصد و بیست و پنج هزار یورو دارد و مراسم آن به طور سنتی در بیست و سوم آوریل، روز جهانی کتاب، برگزار می‌شود.