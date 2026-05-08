یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفت که آمریکا جمهوری اسلامی را عامل آن معرفی کرده است. در همین رابطه، وزیر حمل‌ونقل فرانسه و رییس‌جمهوری فیلیپین به ادامه بحران انرژی و تلاش‌های آسه‌آن برای کاهش اختلال در عرضه نفت اشاره کردند. همچنین، معاون وزارت خارجه عربستان سعودی بر کاهش تنش و پشتیبانی از مذاکرات تاکید کرد. از سوی دیگر، حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان و واکنش‌های آمریکا و ایران به تنش‌های منطقه‌ای نیز گزارش شده است.

یک شبکه خبری چینی تایید کرد یک نفتکش این کشور در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته است. این نخستین حمله به یک نفتکش چینی در منطقه به شمار می‌رود.

آمریکا پیش‌تر جمهوری اسلامی را عامل این رویداد معرفی کرده بود. در همین رابطه، فیلیپ تابارو، وزیر حمل‌ونقل فرانسه، در واکنش به ادامه بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اعلام کرد انتظار نمی‌رود در تابستان موج گسترده‌ای از لغو پروازها رخ دهد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بونگ‌بونگ مارکوس، رییس‌جمهوری فیلیپین، نیز خبر داد سران کشورهای جنوب شرق آسیا جمعه در نشستی غیرعلنی، درباره توانایی بلوک آسه‌آن برای کاهش اختلال در عرضه نفت و مهار نوسان قیمت‌ها گفت‌وگو کردند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات بازار انرژی همچنان ادامه دارند.

از سوی دیگر، رائد قرملی، معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد. او خواستار «احتیاط» در قبال آن دسته از گزارش‌های رسانه‌ای منتسب به «منابع ناشناس»، از جمله برخی منابع سعودی، شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های لبنانی گزارش دادند حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در منطقه کفرحمام در جنوب لبنان، یک کشته بر جای گذاشت. امید معماریان، تحلیل‌گر سیاسی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت فاصله بسیار زیادی میان خواسته‌های ایالات متحده و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش آن هستند، وجود دارد.

این فاصله در حالی است که شرکت ژاپنی «میتسویی اواس‌کی لاین» اعلام کرد سه کشتی این شرکت که ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کردند، هیچ هزینه‌ای برای گذر از این آبراه نپرداختند. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی موفق به رهگیری حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شدند و در پاسخ، منابع این حملات در داخل ایران را هدف قرار دادند.

فرزین ندیمی، پژوهش‌گر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به ارزیابی تنش‌های اخیر در منطقه پرداخت. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه‌ای از معاملات مشکوک و زمان‌بندی‌شده، از جمله شرط‌بندی‌ها در بازار نفت، است. روزنامه «آسیاتودی» به نقل از یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد ناوشکن «ونگ‌کان» که به‌طور اضطراری به سامانه دفاعی ضدپهپاد مجهز شده، در چارچوب چهل‌وهشتمین اعزام یگان «چانگ‌هه» راهی منطقه خلیج عدن خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ناوشکن ونگ‌کان قرار است اوایل ژوئن در خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگری شود. این شناور از سامانه‌های عمودپرتاب کره‌ای، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی برخوردار است. این ناوشکن همچنین به سامانه جدید ضدپهپاد مجهز شده است. مقام‌های کره جنوبی دلیل نصب این سامانه را حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کرده‌اند.

با این حال، هنوز مشخص نیست ماموریت یگان نظامی کره جنوبی در دریای سرخ به تنگه هرمز نیز گسترش خواهد یافت یا نه. این گزارش چند روز پس از انفجار در یک کشتی فله‌بر کره‌ای در تنگه هرمز منتشر شد؛ رخدادی که دونالد ترامپ آن را ناشی از حمله جمهوری اسلامی توصیف کرد. کامالا هریس، معاون جو بایدن در دوران ریاست‌جمهوری، گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگره آغاز شده است





