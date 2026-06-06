سنتکام از شلیک ۷ موشک بالستیک ایران به سمت پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین خبر داد و ادعای رهگیری ۶ موشک را مطرح کرد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام روز جمعه به وقت محلی حمله ایران به پایگاه‌های خود در کویت و بحرین را تأیید کرد.

بر اساس بیانیه سنتکام، ایران هفت موشک بالستیک به سمت این پایگاه‌ها شلیک کرده است. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی چهار پهپاد انتحاری ایران را که به سوی تنگه هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کردند. سنتکام مدعی شد که شش موشک از هفت موشک شلیک‌شده رهگیری شده و موشک هفتم نیز به هدف خود نرسید.

این نهاد نظامی آمریکایی همچنین اعلام کرد که هیچ گزارشی از آسیب دیدن نیروهای آمریکایی منتشر نشده و ادعا درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم در بحرین نادرست است. ارتش آمریکا به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه، مواضع رادارهای مراقبت ساحلی جمهوری اسلامی را در شهر گورک و جزیره قشم هدف قرار داد. سنتکام ویدئویی از این حملات منتشر کرد و مدعی شد که این اقدام برای جلوگیری از حملات بیشتر به کشتیرانی صورت گرفته است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در خلیج فارس در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. ایران پیش از این تهدید کرده بود که در صورت تداوم تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، امنیت کشتیرانی در منطقه را مختل خواهد کرد. واکنش‌های گسترده‌ای به این رویداد در سطح بین‌المللی صورت گرفته است. در حالی که مقامات آمریکایی بر حق دفاع از خود تأکید دارند، ایران این حملات را در چارچوب حق دفاع مشروع خود تفسیر می‌کند.

کارشناسان نظامی معتقدند که این درگیری می‌تواند به یک بحران منطقه‌ای گسترده منجر شود و بر اقتصاد جهانی از طریق تأثیر بر قیمت نفت تأثیر بگذارد. قیمت جهانی نفت امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر این اخبار با نوساناتی همراه بوده است. همچنین، دیدار مجدد وزرای کشور ایران و پاکستان در بیشکک نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌هاست. با این حال، آماده‌باش کامل نیروهای آمریکایی در منطقه نشان می‌دهد که احتمال درگیری‌های بیشتر وجود دارد





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