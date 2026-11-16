فرانسه شواهد حمله سایبری سپاه به یخچال‌های سوپرمارکت‌ها را به اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد. بلژیک نیز ایران را مقصر می‌داند. وزارت خارجه ایران این اتهامات را بی‌پایه دانسته و پاریس را مسئول می‌داند.

پاریس در روز دوشنبه ۲۵ آبان، مستندات دقیقی را درباره حمله سایبری انجام‌شده توسط یگان "شهید کاوه" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به وزیران خارجه اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. این اقدام دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که ژان نوئل بارو ، وزیر خارجه فرانسه، رسماً خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی شده است.

ارائه شواهد حمله سایبری به اتحادیه اروپا

ژان نوئل بارو هنگام ورود به نشست ماهانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که هدف پاریس تهیه فهرستی جدید از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی برای قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها ظرف یک ماه است. دادستانی پاریس پیش‌تر در بیانیه‌ای رسماً تأیید کرد که تکنیک‌های مورد استفاده در هک یخچال‌ها و فریزرهای سوپرمارکت‌ها، مشخصه اختصاصی گروه "شهید کاوه" است.

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بر اساس گزارش‌های رسمی، این نهاد سایبری تهاجمی به فرماندهی سپاه پاسداران، از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با نهادهای ایرانی در حملات خود استفاده کرده است. دادستانی پاریس درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای رئیس این گروه و دو معاون او را به عمل آورده است تا مقصران اصلی حمله محکوم شوند.

واکنش‌های دیپلماتیک و اتهامات متقابل

دولت بلژیک نیز روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان تأیید کرد که ممکن است ایران در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور طی ماه جاری نقش داشته باشد. این هماهنگی میان پاریس و بروکسل نشان‌دهنده گسترش نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای درباره توانایی‌های سایبری سپاه پاسداران است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهارات مقام‌های فرانسه و بلژیک را مطلقاً بی‌پایه و اساس خواند و از پاریس خواست فوراً اتهام‌زنی را متوقف کند. او مدعی شد که این ادعاها صرفاً برای سرپوش گذاشتن بر ضعف سامانه‌های سایبری فرانسه مطرح شده و هشدار داد که ادامه این روند مسئولیت بین‌المللی برای دولت فرانسه خواهد داشت.

ژان نوئل بارو پیش‌تر در پاسخ به این موضوعات تأکید کرده بود که سپاه پاسداران پشت این حمله است و این اقدام پیامدهای سنگینی برای ایران به همراه خواهد داشت. این تنش‌ها در آستانه‌ای رخ می‌دهد که بحرین نیز احکام سنگینی برای مرتبطان با سپاه صادر کرده است.

پیامدهای حقوقی و تحولات منطقه‌ای

همزمان با این تحولات سایبری، دادگاهی در بحرین روز دوشنبه ۲۵ آبان، ۶۴ شهروند شیعه از جمله ۵۷ روحانی را به اتهامات مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. این احکام در حالی صادر می‌شود که نهاد‌های حقوق بشری هشدارهای جدی درباره شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده‌های مرتبط با سپاه داده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین در بریتانیا، پنج متهم دیگر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند و ۱۳ نفر از جمله آیت‌الله عیسی قاسم به صورت غیابی محاکمه شده‌اند. این اقدامات در حالی انجام می‌گیرد که بحرین اخیراً ادعای حمله پهپادی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود را نیز مطرح کرده است.