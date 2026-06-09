حمله نظامی آمریکا به مناطق جنوبی ایران؛ ترامپ: پاسخی قوی به سرنگونی بالگرد بود

ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خود توسط ایران، حملات هوایی به استان هرمزگان انجام داد که پس از حدود یک ساعت فروکش کرد.
بامداد چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۰، همزمان با شنیده شدن صداهای انفجار در مناطق جنوبی ایران از جمله قشم، سیریک و جاسک، ارتش آمریکا عملیات نظامی علیه کشورمان را آغاز کرد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار بیانیهای مدعی شد که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در روز سهشنبه انجام شده است. به گفته مقامات آمریکایی، دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور دستور حملات هوایی را صادر کرده و این اقدام را پاسخی متناسب به آنچه "تجاوز ناموجه" ایران خوانده، توصیف کرده است.
در پی این حملات، منابع محلی از شنیده شدن حداقل ۶ صدای انفجار در جزیره قشم خبر دادند که ناشی از اصابت پرتابههای دشمن بوده است. به گفته شاهدان عینی، این پرتابهها از سوی جنگندههای آمریکایی شلیک شدهاند. همچنین در شهرستان سیریک نیز اصابت یک پرتابه تأیید شد، هرچند مکان دقیق آن مشخص نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دو نقطه در جاسک و کوه مبارکه جاسک نیز هدف اصابت پرتابه قرار گرفتهاند.
با این حال، سایر شهرستانهای استان هرمزگان صدایی نشنیدهاند و تاکنون هیچ نهاد رسمی درباره علت این صداها اظهارنظر نکرده است. دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه خبری ایبیسی نیوز ادعا کرد که پاسخ به انهدام بالگرد آپاچی ضروری بوده است. وی گفت: "من معتقدم پاسخ دادن بسیار مهم است. آنها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین الان در حال پاسخ دادن هستیم.
این پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد.
" همزمان با این حملات، منابع خبری از شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز بیروت و پرواز جنگندههای رژیم صهیونیستی خبر دادند، اما این خبر بعداً تکذیب شد و اعلام شد که هیچ حملهای به بیروت صورت نگرفته است. پس از گذشت حدود یک ساعت از آغاز حملات، صدا و سیما اعلام کرد که موج حملات در جنوب کشور فروکش کرده و وضعیت در قشم، سیریک و جاسک آرام گزارش میشود.
با این حال، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش آمریکا همچنان به اجرای حملات علیه ایران ادامه میدهد و این حملات در چارچوب "دفاع از خود" انجام میشود. وی ادعا کرد که عملیات نظامی آمریکا ادامه خواهد داشت اما مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران را مختل نخواهد کرد.
در تحولی دیگر، خبرنگار شبکه اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که نیروهای آمریکا به چندین سامانه پدافند هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز حمله کردهاند. این در حالی است که پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس به حالت آمادهباش درآمدهاند. این حملات در حالی صورت گرفته که تنشها بین ایران و آمریکا طی هفتههای اخیر افزایش یافته و مذاکرات برای کاهش تنش در جریان بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که این اقدام آمریکا واکنشهای گستردهای را در سطح منطقه و جهان به دنبال داشته و نگرانیها از گسترش دامنه درگیریها را افزایش داده است
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