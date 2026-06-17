حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در شرق اقیانوس آرام با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر

فرماندهی جنوبی ایالات متحده (ساوت‌کام) از حمله تهاجمی مرگبار به یک شناور سبک در شرق اقیانوس آرام خبر داد که به کشته شدن یک نفر و نجات دو سرنشین دیگر انجامید. این عملیات با استناد به ادعاهای اثبات‌نشده قاچاق مواد مخدر صورت گرفته و الگوی تکراری حملات نظامی به قایق‌های غیرنظامی را نشان می‌دهد.

به گزارش مشرق، فرماندهی جنوبی ایالات متحده ( ساوت‌کام ) بامداد امروز اعلام کرد که به دستور ژنرال فرانسیس دونوان، یک فروند شناور سبک را در مسیرهای دریایی شرق اقیانوس آرام هدف حمله تهاجمی مرگبار قرار داده است.

در بیانیه رسمی این نهاد نظامی آمده است که این عملیات ذیل کارگروه نیزه جنوبی و علیه آنچه سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده خوانده شده، انجام گرفته است. در این حمله که با تکیه بر ادعاهای اطلاعاتی اثبات‌نشده مبنی بر قاچاق مواد مخدر صورت گرفت، یک نفر کشته و دو سرنشین دیگر نجات یافتند.

واشنگتن همواره از برچسب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای انجام عملیات‌های نظامی مستقیم در آب‌های آزاد استفاده می‌کند و هدف قرار دادن قایق‌های صیادی یا ترانزیتی بومیان منطقه در سال‌های اخیر به الگویی تکرارشونده بدل شده است. بنا بر اعلام ساوت‌کام، پس از هدف قرار دادن شناور، نیروی دریایی آمریکا با گارد ساحلی این کشور برای فعال‌سازی سامانه جستجو و نجات بازماندگان تماس گرفته است؛ ...

بلافاصله پس از حادثه، گارد ساحلی را برای نجات بازماندگان خبر کرد؛ گویی اول باید شلیک می‌کردند و بعد آدم‌های زخمی را از آب می‌گرفتند. فرماندهی جنوبی همچنین تأکید کرده که در این عملیات به هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسیده است. این رویداد تنها نمونه‌ای از یک الگوی گسترده‌تر است که در آن نیروهای نظامی ایالات متحده با استناد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا تروریسم، به حملات مرگبار علیه شناورهای غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی دست می‌زنند.

تحلیلگران امور بین‌الملل بر این باورند که چنین اقداماتی نه تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی دریانوردی محسوب می‌شود، بلکه به تشدید تنش‌ها در مناطق حساس دریایی و افزایش خصومت نسبت به حضور نظامی آمریکا دامن می‌زند. به ویژه در منطقه شرق اقیانوس آرام، که مسیرهای حمل و نقل تجاری و صیادی مهمی را در بر می‌گیرد، هرگونه اقدام تهاجمی می‌تواند عواقب انسانی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

این عملیات خاص که با عنوان نیزه جنوبی شناخته می‌شود، نشان‌دهنده رویکردی است که در آن تعریف سازمان‌های تروریستی به گونه‌ای توسعه یافته که شامل گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر نیز می‌شود، هرچند در بسیاری از موارد، سرنشینان این شناورها صیادان محلی یا افراد عادی هستند که هیچ ارتباطی با شبکه‌های بزرگ قاچاق ندارند. گزارش‌های مستند از منابع محلی و سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در چند سال اخیر، شمار قابل توجهی از مردم بومی مناطق ساحلی آمریکای لاتین در جریان چنین حملاتی جان خود را از دست داده‌اند.

در اغلب موارد، ادعاهای اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر هیچ‌گاه در محاکم قضایی به اثبات نرسیده و قربانیان بدون دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه، در آب‌های آزاد کشته شده‌اند. این روند باعث شده است که بسیاری از کشورهای منطقه از این اقدامات ابراز نگرانی کنند و خواستار شفافیت و پاسخگویی واشنگتن شوند.

در واکنش به این حمله، وزارت امور خارجه یکی از کشورهای همسایه اعلام کرد که این اقدام را نقض حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی می‌داند و قصد دارد از طریق مجاری دیپلماتیک اعتراض خود را به دولت آمریکا اعلام کند. از سوی دیگر، کارشناسان نظامی استدلال می‌کنند که استفاده از نیروی مرگبار علیه شناورهای کوچک در اقیانوس‌های آزاد، پیامدهای راهبردی منفی برای ایالات متحده دارد.

این حملات نه تنها تصویری خشن و یکجانبه از قدرت نظامی آمریکا به نمایش می‌گذارد، بلکه به انگیزه‌ای برای گروه‌های مخالف تبدیل می‌شود تا علیه منافع آمریکا در منطقه دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزنند. همچنین، این رویکرد هزینه‌های حقوقی و سیاسی را برای واشنگتن افزایش می‌دهد، زیرا هر بار که خبر این حملات منتشر می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها به بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی آن می‌پردازند.

در مورد اخیر، هنوز مشخص نیست که آیا بازماندگان تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و یا سرنوشت آن‌ها به چه صورت خواهد بود. در مجموع، عملیات اخیر فرماندهی جنوبی ایالات متحده بار دیگر نشان داد که ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به بهانه‌ای برای توسل به زور و بی‌توجهی به جان انسان‌ها تبدیل شده است.

در حالی که جامعه بین‌الملل برای مقابله با قاچاق مواد مخدر راه‌های همکاری جمعی و غیرنظامی را پیشنهاد می‌کند، واشنگتن همچنان بر رویکرد نظامی و تهاجمی اصرار می‌ورزد. به نظر می‌رسد که تا زمانی که نهادهای نظارتی بین‌المللی نتوانند محدودیت‌های مؤثری بر اقدامات یکجانبه ایجاد کنند، شاهد تکرار چنین تراژدی‌هایی در آب‌های آزاد خواهیم بود





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