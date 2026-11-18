حملات هوایی آمریکا به پایگاه موشکی قشم در حالی رخ داد که رضا پهلوی از اسرائیل خواست اقدامات علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کند. جزئیات درگیری و تحولات سیاسی.

جنگنده‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ یک پایگاه پرتاب موشک در جزیره قشم را با هدف قرار دادند. این حمله در پاسخ به حملات ایران به پرسنل و دارایی‌های آمریکا یی در منطقه انجام شد. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) این اقدام را تلافی‌جویانه و دفاعی توصیف کرد.

جزئیات حمله هوایی و واکنش‌های میدانی

یک مقام نظامی آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که ارتش این کشور حملات هوایی جدیدی را علیه ایران اجرا کرده است. پایگاه موشکی در جزیره قشم دقیقاً هدف این حمله قرار گرفت. رسانه‌های داخلی ایران در شامگاه سه‌شنبه خبر از وقوع چندین انفجار در این جزیره دادند.

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احمد نفیسی، معاون استاندار هرمزگان، در این باره توضیح داد که حملات آمریکا آسیبی به مناطق مسکونی، تجاری و زیرساخت‌های جزیره قشم وارد نکرده است. او اضافه کرد که وضعیت در جزیره تحت کنترل نیروهای امنیتی است و نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

همزمان با این رویداد، سپاه پاسداران اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای رزمی، سامانه راداری پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. این عملیات پاسخی به نقض مکرر حریم هوایی ایران توسط پهپادهای آمریکایی خوانده شد. همچنین نیروهای مسلح ایران از آتش‌گرفتن سه کشتی حامل نفت و گاز خبر دادند.

درخواست تکمیل اقدامات از سوی رضا پهلوی

رضا پهلوی در یک کنفرانس اینترنتی که روز سه‌شنبه ۲۶ آبان توسط دانشگاه بن‌گوریون نقب در اسرائیل برگزار شد، موضع‌گیری تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. ایزاک هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نیز در این کنفرانس حضور داشت.

پهلوی در این نشست از کشورها خواست تا "کار" خود علیه جمهوری اسلامی را "تمام کنند" و به مردم ایران قدرت بدهند. او هشدار داد که اقدامات نیم‌بند و آتش‌بس‌های موقت تنها به این رژیم اجازه می‌دهد تا خود را بازسازی و دوباره مسلح کند.

پهلوی تصریح کرد که "تنها راه مقابله با یک تهدید وجودی، تمام کردن کار و از میان برداشتن آن است". او همچنین تاکید کرد که ملت‌های متمدن نمی‌توانند با رژیمی که به دنبال باج‌گیری هسته‌ای و نفوذ جهانی است، قمار کنند.

تحلیل دیدگاه‌های طرفین درگیری

ایزاک هرتسوگ در پاسخ به سخنان پهلوی، از دوستی او تشکر کرد و بیان داشت که جنگ اسرائیل با مردم ایران نیست، بلکه با رژیمی است که خواستار نابودی این کشور است. هرتسوگ در تاریخ ۲۸ فوریه نیز حملات آمریکا و اسرائیل را "مداخله بشردوستانه" نامیده بود.

هدف این مداخلات طبق گفته هرتسوگ، جمهوری اسلامی و "دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن" بوده است، نه ملت ایران. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی انجام می‌شود که گزارش‌هایی از سیگنال‌های متناقض دونالد ترامپ درباره پذیرش آتش‌بس و مذاکره با تهران در ماه مه منتشر شده بود.

تلاش‌های دیپلماتیک و محکومیت‌های جدید

همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی، تلاش‌هایی برای راه‌حل دیپلماتیک در جریان است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در مسقط با مقام‌های عمان درباره امنیت کشتیرانی و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها گفت‌وگو کرد. قطر نیز از مذاکرات با مقام‌های ایرانی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها خبر داده است.

در另一方面، جبهه دموکراتیک ایران اعلام کرد که حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل این تشکل، با اتهام تازه "تبلیغ علیه نظام" روبرو شده است. این اتهامات شامل مخالفت با اعدام، جنگ، تسلیت‌گویی به خانواده اعدام‌شدگان و انتقاد از محمد خاتمی است.

طبرزدی در تاریخ ۲۵ آبان در جلسه بازپرسی آنلاین از زندان مرکزی اصفهان تفهیم اتهام شد. جبهه دموکراتیک ایران این اقدام را تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای مخالفان ارزیابی کرد و یادآوری نمود که طبرزدی همواره از مبارزه مسالمت‌آمیز دفاع کرده است.