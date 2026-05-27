حمله ارتش آمریکا به قایق حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام؛ یک نفر کشته شد

ارتش آمریکا یک قایق مشکوک به حمل مواد مخدر را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد که منجر به کشته شدن یک نفر و نجات دو نفر شد. این عملیات با دستور ژنرال فرانسیس ال. دوناوان انجام شده و بحثهایی درباره اعدام فراقضایی برانگیخته است.
ارتش آمریکا در عملیاتی جدید در شرق اقیانوس آرام ، یک قایق حامل مواد مخدر را هدف قرار داد و یک نفر را به قتل رساند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (ساوتکام) با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این عملیات به دستور ژنرال فرانسیس ال. دوناوان، فرمانده ساوتکام، علیه قایقی که توسط سازمانهای تروریستی اداره میشد انجام شده است. طبق بیانیه، اطلاعات امنیتی نشان میداد که این قایق در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر نقش داشته است. در جریان حمله، یک نفر کشته و دو نفر از سرنشینان نجات داده شدند.
همچنین دستور آغاز عملیات جستوجو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی صادر شد. ارتش آمریکا تاکید کرد که هیچیک از نیروهای آمریکایی در این عملیات آسیب ندیدهاند. این عملیات در حالی انجام میشود که در ماههای اخیر، حملات مشابه به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام بحثهای گستردهای را درباره اعدام فراقضایی و نقض حقوق بشر در افکار عمومی و محافل بینالمللی برانگیخته است.
این بحثها به ویژه پس از آن شدت گرفت که گزارشهایی از هدف قرار دادن مستقیم سرنشینان این قایقها بدون محاکمه قانونی منتشر شد. منتقدان استدلال میکنند که این عملیاتها بر اساس اطلاعات ناقص انجام میشود و جان افراد بیگناه را به خطر میاندازد. همچنین سازمانهای حقوق بشری خواستار شفافسازی بیشتر درباره معیارهای استفاده از زور در این عملیاتها شدهاند.
از سوی دیگر، ارتش آمریکا این اقدامات را بخشی از تلاشهای گسترده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم میداند و ادعا میکند که این عملیاتها با رعایت قوانین بینالمللی انجام میشود. با این حال، فقدان اطلاعات دقیق درباره اهداف و نتایج این حملات، نگرانیهایی را در مورد احتمال نقض حاکمیت کشورهای دیگر و حقوق بشر ایجاد کرده است.
در تحلیلی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که این عملیاتها نشاندهنده تغییر استراتژی آمریکا در مبارزه با مواد مخدر است؛ به طوری که از تاکتیکهای تهاجمیتر استفاده میشود تا از ورود محمولههای بزرگ به خاک این کشور جلوگیری شود. این رویکرد جدید در حالی اجرا میشود که آمار تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر در آمریکا در سالهای اخیر افزایش یافته و فشار بر دولت برای مقابله موثرتر با این معضل بیشتر شده است.
با این وجود، پیامدهای حقوقی و انسانی این حملات همچنان محل بحث است و جامعه بینالمللی نیز با دقت تحولات مربوط به این عملیاتها را زیر نظر دارد
مواد مخدر اقیانوس آرام ارتش آمریکا اعدام فراقضایی قاچاق