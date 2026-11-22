پس از حمله فیزیکی به کارولینه پرایسلر در هامبورگ، یک زن ۲۵ ساله بازداشت شد. رئیس حزب FDP از شجاعت او تقدیر کرد و وزیر خارجه اسرائیل نیز با او تماس گرفت.

در پی یک درگیری فیزیکی شدید در حاشیه تظاهرات حامیان پلیس در منطقه شونبرگ هامبورگ ، پلیس فدرال آلمان یک زن ۲۵ ساله را به طور موقت بازداشت کرده است. این حمله در حالی رخ داد که کارولینه پرایسلر ، سیاستمدار ۵۵ ساله و عضو prominent حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP)، در میان جمعیت تجمع‌کنندگان حضور داشت. پرایسلر که پیش‌تر نیز بارها در گردهمایی‌های حامیان فلسطین برای اعتراض به مواضع ضداسرائیلی شرکت کرده بود، هدف ضربات قرار گرفت و پس از سقوط بر زمین، مجبور به اعلام شکایت از عوارض پزشکی شد.

جزئیات درگیری و وضعیت پزشکی کارولینه پرایسلر

پلیس اعلام کرده است که در روز شنبه، ۲۱ نوامبر، درست پس از پایان مراسم تظاهرات، تنش‌ها در منطقه شونبرگ به یک درگیری فیزیکی مستقیم منجر شد. ابتدا یک درگیری میان پرایسلر و یکی از حاضران در محل رخ داد و اندکی بعد، شرکت‌کننده دیگری به نام فرد ۲۵ ساله به سمت او حمله کرد. گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد که فرد ۲۵ ساله به پرایسلر ضربه زد که منجر به افتادن شدید او روی سطح سنگفرش شد. اگرچه در گزارش اولیه ادعا شده بود که پرایسلر از سردرد شکایت داشته اما از دریافت خدمات درمانی خودداری کرده، اما پرایسلر در مصاحبه‌ای با روزنامه بیلد آلمان جزئیات متفاوت و وخیم‌تری را شرح داد. او اظهار داشت که بر اثر ضربه شدیدی که به قسمت میانی بدنش وارد شد، به عقب پرتاب شده و سرش به سنگفرش برخورد کرده است. سیاستمدار آلمانی افزود که از آن زمان با حالت تهوع، سرگیجه مداوم و درد شدید دست و پنجه نرم می‌کند و حتی به استفراغ نیز دچار شده است.

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واکنش‌های داخلی حزب FDP و حمایت‌های بین‌المللی

واکنش‌ها به این رویداد بلافاصله پس از وقوع گزارش‌ها آغاز شد و نشان‌دهنده پیگیری‌های گسترده سیاسی برای این حادثه بود. ولفگانگ کوبیکی، رئیس حزب دموکرات آزاد، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تمامی اعضای این حزب در مبارزه شجاعانه کارولینه پرایسلر علیه یهودستیزی از او حمایت می‌کنند. کوبیکی با تأکید بر این نکته که نفرت مهاجمان پیروز نخواهد شد، به توانایی‌های حکومت قانون لیبرال در مقابله با این گونه اقدامات اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که سیستم قضایی واکنش قاطعی نشان دهد. پرایسلر که پیش‌تر نیز به دلیل خدمات مدنی و شجاعت خود موفق به دریافت جایزه پل اشپیگل از شورای مرکزی یهودیان آلمان شده بود، این بار نیز مورد توجه نهادهای مدنی و سیاسی قرار گرفت. گیدئون سعر، وزیر خارجه اسرائیل، نیز در واکنش به این حمله در شبکه ایکس اعلام کرد که با پرایسلر تماس گرفته تا از وضعیت جسمی او مطلع شود. وزیر خارجه اسرائیل با بیان اینکه پایداری او الهام‌بخش و شجاعتش ستودنی است، از همبستگی پرایسلر با اسرائیل تشکر کرد و گفت که به او ابراز داشته متشکرم که همان‌گونه که هستی، هستی.

بافت تظاهرات و انگیزه‌های شرکت‌کنندگان

بررسی بافت این تظاهرات و انگیزه‌های حاضران در آن برای درک بهتر دلایل درگیری ضروری است. کارولینه پرایسلر در ماه‌های اخیر به صورت مرتب در تجمع‌های حامیان فلسطینیان حضور یافته است. دلیل اصلی حضور او در این گردهمایی‌ها، اعتراض مستقیم به مواضعی بوده است که او آنها را ضداسرائیلی می‌داند. این رویکرد فعالیتی او، بارها باعث تنش با گروه‌های مخالف در صحنه تظاهرات شده است. بازرسان پلیس در حال بررسی دقیق چرخه وقایع هستند تا مشخص شود آیا این حمله تصادفی بوده یا بخشی از یک برنامه سازمان‌یافته برای ساکت کردن صدای مخالفان در تظاهرات. بازداشت موقت فرد ۲۵ ساله نشان‌دهنده جدیت مراجع قضایی در پیگیری پرونده و اطمینان از اینکه هیچ گونه خشونت فیزیکی علیه فعالان مدنی با مصونیت مواجه نخواهد شد. پلیس هامبورگ اعلام کرده است که تمام گزارش‌های پزشکی و شهادت‌های شاهدان عینی در حال جمع‌آوری و تحلیل هستند تا به نتیجه نهایی در مورد میزان مجازات و ماهیت دقیق حمله برسند.

عواقب حقوقی و آینده روند پرونده در آلمان

با توجه به شدت گزارش‌های پزشکی و حمایت‌های گسترده سیاسی از پرایسلر، انتظار می‌رود که روند رسیدگی قضایی به این پرونده با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. بازداشت موقت فرد ۲۵ ساله نخستین گام در فرآیند دادرسی است و دادستان‌ها در هفته‌های آینده تعیین خواهند کرد که آیا این فرد به دلیل اتهام حمله به فردی که دارای جایگاه سیاسی است، در بازداشت به سر ببرد یا خیر. پرایسلر که یک فعال مدنی شناخته شده و عضو پارلمان یا نهادهای سیاسی مرتبط است، ممکن است شرایط برای تشدید مجازات در نظر گرفته شود، زیرا حمله به چهره‌های سیاسی اغلب به عنوان تحریک به خشونت سیاسی تعبیر می‌شود. علاوه بر پیگیری‌های قضایی داخلی، این حادثه بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای داشته که نشان می‌دهد ابعاد این رویداد فراتر از یک درگیری محلی است. تحولات آتی این پرونده می‌تواند به عنوان یک پیش‌درآمد برای نحوه برخورد سیستم قضایی آلمان با خشونت‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه در داخل خاک این کشور عمل کند. گزارش‌های بعدی پلیس و دادسرا در هامبورگ خواهد توانست تصویر روشنی از انگیزه‌های حمله و میزان سازماندهی گروه‌های دلسوز ارائه دهد.