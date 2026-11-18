یاشار سلطانی، خبرنگار ایرانی، پس از حمله ماموران به منزلش، ادعا کرد اطلاعاتی درباره فساد نفتی و سود ۱.۵ میلیارد دلاری گروهی خاص افشا کرده است.

یاشار سلطانی ، خبرنگار تحقیقی مقیم ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آبان در یک پیام ویدیویی رسمی اعلام کرد که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به خانه و دفتر کار او یورش برده‌اند. این خبرنگار با بیان اینکه هدف حمله‌کنندگان بستن دهان اوست، تأکید کرد که از افشاگری درباره پرونده‌های فساد مالی و نفتی کوتاه نخواهد آمد. او معتقد است حکومت جمهوری اسلامی به جای پیگیری پول‌های ملی، به دنبال خفه کردن صدای روزنامه‌نگاران است.

جزئیات حمله و ادعای افشاگری نفتی

یاشار سلطانی در توضیح علت این حمله، به تولید برنامه‌ای اینترنتی اشاره کرد که اخیراً درباره پرونده‌های قاچاق نفت و شبکه فروش غیررسمی آن منتشر شده است. او مدعی است که این افشاگری‌ها بازتابی جهانی داشته و ساختار فروش نفت ایران را که به نظر می‌رسد از چارچوب رسمی وزارت نفت خارج شده، هدف قرار داده است. سلطانی در پیام خود صراحتاً بیان کرد که حتی اگر مجبور به نشستن در کنار خیابان شود، باز هم به دفاع از منافع ملی و افشای حقایق ادامه خواهد داد.

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اسامی متهمان و سود ۱.۵ میلیارد دلاری

یاشار سلطانی در گزارش‌های اخیر خود در پلتفرم یوتیوب، اسامی چهار چهره شاخص سیاسی و اقتصادی ایران را در مرکز یک شبکه فساد نفتی قرار داده است. نام‌های بردن‌شده شامل حسین شمخانی (پسر علی شمخانی)، روح‌الله رضوی، علی بایندریان و محمدهادی مؤمنین است. او این افراد را به دزدی میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران متهم کرده و خاطرنشان کرده است که روح‌الله رضوی داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری، نیز در این شبکه حضور دارد.

مکانیزم سودجویی و حجم نفت قاچاق

بر اساس ادعای یاشار سلطانی، فروش بخش بزرگی از نفت ایران به دست این چهار نفر سپرده شده است. او محاسبه کرده است که این گروه از اختلاف قیمت واقعی و قیمت تخفیف‌داده‌شده در فروش حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت، به طور ناعادلانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار سود برده‌اند. همچنین او اشاره کرده که در حال حاضر سرنوشت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ایران در هیچ سرفصل مشخص و رسمی ثبت نشده است.

واکنش‌های بین‌المللی و هشدارهای آمریکایی

این ادعاهای سنگین در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا پیش‌تر بارها نسبت به فساد نهادینه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در روز جمعه ۲۲ آبان با اشاره به هزینه‌های توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم، گفت که وضعیت اقتصاد ایران برای مقامات جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد. این اظهارات همزمان با افشاگری‌های یاشار سلطانی، ابعاد بین‌المللی پرونده را پررنگ‌تر کرده است.