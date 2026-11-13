حمله حیوان وحش به مرد در کوهرنگ و هشدار شدید اورژانس درباره هاری

تکلیف تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ روشن شد؛ همزمان با اعلام نرخ طلا و سکه در تاریخ ۲۲ آبان، وضعیت هوای کرمانشاه نیز بررسی می‌شود.

عباس بحرینی، مسئول روابط عمومی اورژانس استان چهارمحال و بختیاری، شامگاه جمعه گزارش دقیقی از یک حادثه غیرمعمول در شهرستان کوهرنگ ارائه داد. او تأیید کرد که پس از مواجهه یک مرد با حیوانات وحش در این منطقه، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله وارد عمل شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدوم انجام دادند.

این حادثه باعث شد تا مقامات بهداشتی نگرانی جدی درباره احتمال انتقال بیماری هاری ایجاد کنند. بحرینی با تأکید بر خطرات ناشی از تماس با fauna وحش، بر ضرورت پیگیری فوری پروتکل‌های پیشگیرانه از سوی شهروندان و مسئولان محلی تأکید کرد.

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شرح دقیق رویداد و اقدامات اورژانس ۱۱۵

طبق اعلام رسمی عباس بحرینی در روز جمعه، پس از دریافت گزارش ورودی در شهرستان کوهرنگ، تیم‌های واکنش سریع اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه حاضر شدند. کارشناسان این تیم پس از ارزیابی دقیق وضعیت جسمی مصدوم، اقدامات حیاتی درمانی و مراقبتی لازم را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت انجام دادند.

مسئول روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری مشخصاً اشاره کرد که مواجهه با حیوانات وحش می‌تواند منجر به انتقال بیماری کشنده هاری شود. از این رو، او هشدار داد که صرف ارائه کمک‌های اولیه کافی نیست و پیگیری دقیق پروتکل‌های پزشکی برای نجات جان فرد مصدوم الزامی است.

راهنمای ایمنی در برابر هاری و برخورد با حیوانات

عباس بحرینی به صورت صریح به شهروندان توصیه کرد که در صورت مشاهده یا مواجهه با هرگونه حیوان وحش، از هرگونه نزدیک شدن یا تحریک آن‌ها خودداری کنند. این توصیه ایمنی برای جلوگیری از گازگرفتگی یا خراشیدگی که می‌تواند راه ورود ویروس هاری باشد، حیاتی ارزیابی شده است.

وی دستورالعمل شست‌وشوی فوری را با جزئیات دقیق بیان کرد: محل آسیب‌دیده باید بلافاصله به مدت ۱۵ دقیقه با آب و صابون شسته شود. این اقدام اولیه می‌تواند بار ویروسی را کاهش داده و فرصت درمانی را افزایش دهد.

ضرورت دریافت واکسن و سرم ضد هاری

مسئول روابط عمومی اورژانس تصریح کرد که پس از شست‌وشو، مراجعه فوری به مراکز درمانی برای دریافت خدمات تخصصی الزامی است. دریافت واکسن هاری و در صورت نیاز تزریق سرم ضدهاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از بروز علائم بیماری جلوگیری شود.

این اقدامات پیشگیرانه تنها در صورتی موثر واقع می‌شوند که فرد مصدوم در اسرع وقت به مراکز درمانی دسترسی یابد و پروتکل‌های تزریق را به طور کامل دنبال کند.

تحولات هوای کرمانشاه تا پایان هفته

همزمان با بررسی حوادث کوهرنگ، پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا در استان کرمانشاه نیز اعلام شد. بر اساس داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی در کرمانشاه برای روز شنبه ۲۳ آبان پایدار گزارش شده است.

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که این پایداری هوا تا روز چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. این الگوی جوی می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت در این استان مفید باشد.

تکلیف تعطیلی مدارس در تهران

در بخش دیگر اخبار، تکلیف تعطیلی مدارس در پایتخت برای روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ به صورت نهایی مشخص شد. تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت آموزشی شهر تهران بر اساس شاخص‌های کیفی هوای تهران اتخاذ شده است.

شاخص آلودگی هوای تهران بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ نیز اعلام گردید و نقشه آلودگی مناطق مختلف شهر ارائه شد. این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری برای روز بعد قرار گرفتند.

نوسانات بازار طلا و سکه در ۲۲ آبان

در حوزه اقتصادی، قیمت طلا ۲۴ عیار در تاریخ جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار طلا در این روز متحمل نوساناتی شد و طلا روی روندی کاهش‌یافته قرار گرفت.

همچنین قیمت سکه امامی در همان تاریخ جمعه ۲۲ آبان مشخص گردید. بازار سکه در این روز شاهد تغییرات قیمتی بود و گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت سکه امامی در این بازه زمانی است.