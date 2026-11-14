ائتلاف سعودی از رهگیری موشک‌های حوثی‌ها و پهپادها خبر داد. همزمان، حادثه رانندگی در ایلام ۱۲ کشته بر جای گذاشت و اعتراضات فرانسه علیه دولت مکرون ادامه دارد.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در تاریخ ۲۴ آبان ماه، اعلام کرد که موفق به رهگیری دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی حوثی‌های یمن به سمت ریاض و سه فروند پهپاد در استان نفت‌خیز الشرقیه شده است. این اقدام نظامی در حالی رخ می‌دهد که حملات مسلحانه گروه مورد حمایت ایران به عربستان در روزهای اخیر شدت بیشتری گرفته و منجر به آسیب دیدن یک ساختمان اداری در مرکز مالی ریاض شده است.

جزئیات حملات موشکی به استان نفت‌خیز

سید محمد العوریان، سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در روز یکشنبه ۲۴ آبان، تأیید کرد که این دو موشک بالستیک و سه پهپاد در منطقه‌ای واقع در استان الشرقیه رهگیری شدند. این استان که بخش عمده‌ای از ذخایر نفت و گاز کشور عربستان را در خود جای داده است، طی هفته‌های گذشته بارها هدف حملات قرار گرفته است. هفته گذشته نیز یک ساختمان متعلق به شرکت نفتی آرامکو در قلب ریاض در حین این حملات دچار آسیب شدیدی گردید. این رویدادها نشان‌دهنده تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس است که تمرکز اصلی آن بر زیرساخت‌های حیاتی انرژی می‌باشد.

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مواضع دیپلماتیک شورای همکاری خلیج فارس

جاسم البدوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، دو روز پیش از این حملات در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری حملات از سوی ایران و حوثی‌ها شد. وی در روز جمعه اعلام کرد که از آغاز درگیری‌ها در ۹ اسفند ماه سال گذشته، کشورهای عضو این شورا هدف بیش از هفت هزار موشک و پهپاد متعلق به ایران قرار گرفته‌اند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که هرگونه توافق آینده با تهران باید نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی را در رابطه با برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی به طور کامل در نظر بگیرد.

هزینه‌های انسانی و خسارات زیرساختی

بدوی همچنین هشدار داد که حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های غیرنظامی منجر به تلفات انسانی و خسارات گسترده شده است. این اظهارات در بستر افزایش نگرانی‌ها از تاثیر اقتصادی حملات بر قیمت نفت و امنیت انرژی در جهان مطرح می‌شود. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر این باور هستند که پاسخگویی مالی و امنیتی برای ایران ضروری است. این تحولات سیاسی و نظامی پس از آن رخ داد که مقامات سعودی بارها از مکانیزم‌های دفاعی خود برای محافظت از اهداف استراتژیک استفاده کرده‌اند.

واژگونی اتوبوس کارکنان نفت در استان ایلام

در بخش خبرهای داخلی، حادثه تلخ رانندگی در جنوب استان ایلام رخ داد که منجر به فوت ۱۲ نفر و مصدومیت شماری دیگر شد. این حادثه شامگاه شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت عباس به مورموری در شهرستان آبدانان اتفاق افتاد. اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت ان‌جی‌ال دشت عباس ساعت ۱۹ و ۲۳ دقیقه در یک محور فرعی روستایی بین آبتاف و دشت عباس واژگون شد. رانندگانی که این مسیر را طی می‌کنند، اعلام کرده‌اند که این پیچ جاده همواره حادثه‌ساز بوده است.

آمار نهایی مصدومان و بررسی علت حادثه

مدیریت شبکه بهداشت شهرستان آبدانان تایید کرد که ۱۵ نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند که از این تعداد سه نفر در مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند. پیش از این، سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، آمار کشته‌شدگان را هفت نفر و مصدومان را ۲۵ نفر اعلام کرده بود، اما آمار نهایی پزشکی قانونی بر اساس ۱۲ جان باخته و ۱۵ مجروح اصلاح شد. مصدومان برای دریافت درمان به بیمارستان‌های شهر دزفول منتقل شدند. پلیس راه در حال بررسی دقیق علت حادثه است که می‌تواند شامل شرایط جاده، سرعت خودرو و وضعیت فنی اتوبوس باشد.