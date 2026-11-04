یک بانک فرانسوی به دنبال حمله سایبری و ایجاد تراکنش‌های جعلی، برخی عملیات را متوقف کرده است. این بانک می‌گوید وضعیت تحت کنترل است و مشتریان ضرری نمی‌بینند.

یک بانک فرانسوی که نامش در گزارش منتشرشده اعلام نشده، روز چهارشنبه چهارم نوامبر طی گفتگو با بلومبرگ نیوز تأیید کرد که قربانی یک حمله سایبری شده است. به گفته سخنگوی این بانک، این حمله امکان انجام تراکنش‌های جعلی را فراهم کرده بود. او از اعلام میزان پول سرقت‌شده خودداری کرد.

سخنگوی بانک گفت برخی از تراکنش‌ها به حالت تعلیق درآمده‌اند و این بانک در مورد حمله با مقامات در تماس است. او تأکید کرد که وضعیت تحت کنترل است و هیچ ضربه مالی به مشتریان وارد نخواهد شد.

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جزئیات حمله سایبری به بانک فرانسوی و تعلیق تراکنش‌ها

بانک فرانسوی مورد حمله، با تعلیق برخی تراکنش‌ها به مقابله با پیامدهای این حمله سایبری پرداخته است. بر اساس اظهارات سخنگوی این بانک، هدف اصلی این اقدام جلوگیری از ادامه انجام تراکنش‌های جعلی بوده است.

سخنگوی بانک از ارائه جزئیات فنی درباره روش نفوذ خودداری کرد و تنها اعلام کرد که بانک در حال همکاری با مقامات است. این بانک هنوز میزان دقیق خسارت احتمالی را منتشر نکرده است.

موج حملات سایبری به بانک‌ها و شرکت‌ها در جهان

این حمله، به گفته گزارش بلومبرگ نیوز، جدیدترین نمونه از حملات سایبری به بانک‌ها در سراسر جهان است. در هند، بانک دولتی هند (SBI)، بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده این کشور از نظر دارایی، پس از یک حمله سایبری مشکوک که هزاران پرونده مشتری حاوی اطلاعات شخصی را فاش کرد، تحقیقاتی را آغاز کرده است.

در ژاپن نیز موجی از نقض داده‌ها در چند شرکت گزارش شده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت راه‌آهن شرق ژاپن، گروه دایوا سکیوریتیز و سافت‌بانک اشاره کرد. این رویدادها مقامات دولتی ژاپن را وادار کرده است تا اقدامات امنیت سایبری را افزایش دهند.

در بخش رمزارزها نیز هکرها بزرگ‌ترین سرقتی را که این صنعت تاکنون با آن مواجه شده، انجام دادند. بر اساس گزارش، بیش از ۶ میلیارد دلار آمریکا از صرافی رمزارزی بایننس به سرقت رفت.

هشدار سرجیو ارموتی و درخواست مجوز MiCA برای رمزارز

سرجیو ارموتی، مدیرعامل گروه یوبی‌اس، اوایل هفته جاری گفت که خطرات سایبری به‌صورت تصاعدی در حال افزایش هستند و این هزینه‌ای است که باید برای همه نوآوری‌ها پرداخت شود. او افزود که حاکمیت خوب، پاسخگویی شفاف و توانایی واکنش سریع، در این محیط اهمیت کلیدی دارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کردیت موتوئل آرکیا اوایل امسال درخواستی برای دریافت مجوز MiCA، یعنی مقررات اروپایی درباره دارایی‌های دیجیتال، ارائه داد تا بتواند خدمات رمزارزی را به مشتریان خود ارائه کند. این گزارش به نتیجه این درخواست اشاره‌ای نکرده است.