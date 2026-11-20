یاحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از ۸۷ حمله هوایی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. مجموع حملات به ۵ هزار و ۳۵۱ مورد رسید.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از یمن، ائتلاف به رهبری عربستان حملات هوایی و موشکی شدیدی را علیه اهدافی در مناطق مختلف این کشور آغاز کرده است. یاحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن ، روز چهارشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۸۷ حمله هوایی و موشکی توسط این ائتلاف به خاک یمن انجام شده است. این حملات که شامل انواع موشک‌ها و پهپادها می‌شود، طیف وسیعی از مناطق از جمله پایتخت و استان‌های جنوبی را در بر گرفته است.

تشدید حملات هوایی در شمال و جنوب یمن

خبرگزاری یمنی سبا گزارش داده است که در یکی از این حملات، یک انبار لاستیک خودرو در محله حیاره واقع در شهرستان الثوره در شمال شهر صنعا مورد هدف قرار گرفت. همزمان، خبرنگار شبکه المیادین در پایتخت یمن از دو حمله هوایی مجزا ائتلاف به شهرستان الشمایتین در جنوب استان تعز خبر داده است. این استان در جنوب غربی یمن قرار دارد و اخیراً کانون تنش‌های نظامی بوده است.

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خبرگزاری سبأ در گزارش دیگری تأیید کرد که حملات هوایی ائتلاف به پایتخت یمن، یعنی شهر صنعا، برای دومین بار در ساعات اخیر از سر گرفته شده است. این توالی حملات نشان‌دهنده شدت بیشتر درگیری‌ها در منطقه پایتخت است و خطر آسیب به زیرساخت‌های شهری و غیرنظامیان را افزایش داده است.

گزارش رسمی یاحیی سریع از آمار دقیق حملات

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، جزئیات دقیقی از آمار و زمان‌بندی حملات ارائه داد. وی اظهار داشت که از زمان آغاز تشدید تنش‌ها در یمن، که طبق اسناد مربوطه در تاریخ ۲۲ تیرماه رخ داده است، تاکنون تعداد کل حملات هوایی و موشکی عربستان به ۵ هزار و ۳۵۱ مورد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده ادامه دادن عملیات‌های گسترده نظامی در ماه‌های اخیر است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تأکید بر تداوم این عملیات‌ها، اعداد و ارقام را به صورت لحظه‌ای به روز می‌کند. این آمارها شامل تمامی انواع حملات از جمله موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری است که توسط ائتلاف به اهداف مختلف در سراسر یمن شلیک شده است. ثبت دقیق این ارقام برای مستندسازی خسارات وارد شده و تحلیل روند درگیری‌ها اهمیت دارد.

تأثیرات عملیات نظامی بر زیرساخت‌ها و مردم

حملات مکرر به مناطق مسکونی و صنعتی، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های حیاتی یمن وارد کرده است. هدف قرار گرفتن انبارهای لجستیکی و تأسیسات در شهرستان الثوره و الشمایتین، نشان‌دهنده استراتژی ائتلاف در ضربه زدن به منابع تدارکاتی و اقتصادی است. این اقدامات نه تنها هزینه‌های بازسازی را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی مردم محلی دارد.

در مقابل، نیروهای یمنی نیز اقدامات متقابلی انجام داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از حمله پهپادی نیروهای یمن به دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان است که نشان‌دهنده تبادل آتش در سطح استراتژیک است. این تحولات نشان می‌دهد که تنش‌ها فراتر از مرزهای یمن رفته و ابعاد منطقه‌ای به خود گرفته است.