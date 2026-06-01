حمله موشکی سپاه به پایگاه هوایی در پاسخ به اقدامات آمریکا

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد نیروی هوافضای این نهاد نظامی یک پایگاه هوایی را که در حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جزیره سیریک مورد استفاده قرار گرفته بود، هدف قرار داده است. همزمان، کویت از حمله موشکی و پهپادی خبر داده و سنتکام از حملات دفاعی علیه اهداف نظامی ایران سخن گفته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروی هوافضای این نهاد نظامی یک پایگاه هوایی را هدف حملات موشکی و پهپاد ی خود قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، این پایگاه هوایی در حمله اخیر آمریکا به یک برج مخابراتی در جزیره سیریک مورد استفاده قرار گرفته بود. اگرچه در بیانیه سپاه به محل دقیق این پایگاه اشاره نشده است، اما این بیانیه اندکی پس از گزارش خبرگزاری دولتی کویت درباره حمله موشکی و پهپادی به این کشور منتشر شد.
خبرگزاری کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی هستند و آژیرهای هشدار در سراسر کویت به صدا درآمدهاند. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در آخر هفته چندین حمله دفاعی علیه اهداف نظامی ایران انجام دادهاند. به گفته سنتکام، این حملات در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-1 توسط ایران بر فراز آبهای بینالمللی صورت گرفته است. در بیانیه سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی سایتهای راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در گورک ایران و جزیره قشم را هدف قرار دادهاند.
این حملات در روزهای شنبه و یکشنبه انجام شده و به عنوان اقدامی بازدارنده در برابر اقدامات تهاجمی ایران توصیف شده است. آمریکا تأکید کرده است که این حملات محدود و هدفمند بوده و برای حفاظت از نیروهای خود در منطقه انجام شده است. در همین حال، منابع رسانهای از جمله شبکه سیانان گزارش دادهاند که ایران پایگاههای موشکی زیرزمینی خود را بازگشایی کرده و آماده پرتاب موشکهای بیشتری به سمت اسرائیل است.
این گزارشها حاکی از آن است که تهران در حال تقویت توان موشکی خود در پاسخ به حملات اخیر آمریکا و همچنین تهدیدات اسرائیل است. کارشناسان نظامی بر این باورند که این تحرکات نظامی میتواند به تشدید بیشتر تنشها در منطقه منجر شود و خطر یک درگیری گسترده را افزایش دهد. همزمان، سازمانهای بینالمللی از دو طرف خواستهاند که خویشتنداری کرده و از هرگونه اقدام تحریکآمیز خودداری کنند.
وضعیت در خلیج فارس و خاورمیانه همچنان شکننده است و جامعه جهانی نگران پیامدهای این تنشهای فزاینده است
