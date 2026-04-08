در پی حمله هوایی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، پل رودخانه سرخه حصار در ری که بخشی از خط ریلی راهآهن بود، تخریب شد. این حمله خسارات زیرساختی سنگینی به شبکه ریلی وارد کرده است. اخبار تکمیلی درباره این حمله و واکنشها به آن و همچنین گزارشهایی از تحولات اقتصادی و بازار طلا و سکه در این خبر ارائه میشود.
محمد قهارپور با اعلام این خبر گفت: ظهر امروز، در پی حملات هوایی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه قلعه نو در ری، پل رودخانه سرخه حصار که نقش حیاتی در پوشش خط ریلی راهآهن در روستای مقیمآباد داشت، مستقیماً هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. وی ادامه داد: این حمله، خسارات زیرساختی قابل توجهی به شبکه ریلی منطقه وارد کرده است. برآورد دقیق میزان خسارات و جزئیات بیشتر در خصوص آسیبهای وارده به زیرساختها، متعاقباً و پس از بررسیهای دقیقتر، از سوی مقامات مربوطه اعلام خواهد شد.
این اقدام، که به نظر میرسد با هدف ایجاد اختلال در سیستم حمل و نقل و وارد کردن ضربه به زیرساختهای حیاتی کشور صورت گرفته، نشان از تشدید تنشها و اقدامات خصمانه در منطقه دارد. تخریب این پل، علاوه بر ایجاد اخلال در تردد ریلی، میتواند بر روند جابهجایی کالا و مسافر نیز تأثیر منفی بگذارد و باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تأمین و فعالیتهای اقتصادی منطقه شود. تلاش برای بازسازی و ترمیم این پل و همچنین بررسی راههای جایگزین برای جلوگیری از اختلال در حمل و نقل، از جمله اولویتهای فوری مسئولان خواهد بود. از سوی دیگر، این حمله، بار دیگر ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی و مقابله با تهدیدات احتمالی را برجسته میکند. تحقیقات و بررسیهای لازم برای شناسایی عوامل و اهداف این حمله و پاسخ متناسب به آن، در دستور کار قرار دارد.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی آمریکا ری پل سرخه حصار زیرساخت ریلی تخریب خسارات اقتصاد