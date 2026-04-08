در پی حمله هوایی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، پل رودخانه سرخه حصار در ری که بخشی از خط ریلی راه‌آهن بود، تخریب شد. این حمله خسارات زیرساختی سنگینی به شبکه ریلی وارد کرده است. اخبار تکمیلی درباره این حمله و واکنش‌ها به آن و همچنین گزارش‌هایی از تحولات اقتصادی و بازار طلا و سکه در این خبر ارائه می‌شود.

محمد قهارپور با اعلام این خبر گفت: ظهر امروز، در پی حملات هوایی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه قلعه نو در ری، پل رودخانه سرخه حصار که نقش حیاتی در پوشش خط ریلی راه‌آهن در روستای مقیم‌آباد داشت، مستقیماً هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. وی ادامه داد: این حمله، خسارات زیرساختی قابل توجهی به شبکه ریلی منطقه وارد کرده است. برآورد دقیق میزان خسارات و جزئیات بیشتر در خصوص آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها، متعاقباً و پس از بررسی‌های دقیق‌تر، از سوی مقامات مربوطه اعلام خواهد شد.

این اقدام، که به نظر می‌رسد با هدف ایجاد اختلال در سیستم حمل و نقل و وارد کردن ضربه به زیرساخت‌های حیاتی کشور صورت گرفته، نشان از تشدید تنش‌ها و اقدامات خصمانه در منطقه دارد. تخریب این پل، علاوه بر ایجاد اخلال در تردد ریلی، می‌تواند بر روند جابه‌جایی کالا و مسافر نیز تأثیر منفی بگذارد و باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تأمین و فعالیت‌های اقتصادی منطقه شود. تلاش برای بازسازی و ترمیم این پل و همچنین بررسی راه‌های جایگزین برای جلوگیری از اختلال در حمل و نقل، از جمله اولویت‌های فوری مسئولان خواهد بود. از سوی دیگر، این حمله، بار دیگر ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مقابله با تهدیدات احتمالی را برجسته می‌کند. تحقیقات و بررسی‌های لازم برای شناسایی عوامل و اهداف این حمله و پاسخ متناسب به آن، در دستور کار قرار دارد. \در ادامه، منابع خبری از جزئیات یک عملیات در اصفهان خبر داده و به روایت پرس‌تی‌وی از مأموریت ناموفق آمریکا اشاره کردند. هوتن شکیبا، هنرمند سرشناس، در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ، حمله به زیرساخت‌های ایران را جنایت جنگی قلمداد کرد. همچنین، هشدارهایی درباره تخریب زیرساخت‌های حیاتی ایران و تهدید علیه زندگی و امنیت انسانی مطرح شد. علی قمصری، آهنگساز برجسته، از نیروگاه برق دماوند بازدید کرد و ویدئویی از این بازدید منتشر شد. در همین حال، سوالاتی درباره مناطق غیرنظامی مورد حمله در تهران و سایر شهرهای کشور در ۱۸ فروردین مطرح شد. تحولات در بازار طلا و سکه نیز مورد توجه قرار گرفت و افزایش قیمت‌ها در این بازار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شاهد افزایش قیمت طلا و سکه بودیم و پیش‌بینی‌هایی برای قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ مطرح شد. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قطعنامه بحرین علیه ایران رأی نیاورد. \گزارش‌هایی از تعدیل‌های گسترده و اخراج کارگران و کارمندان در بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر شده است. این تعدیل‌ها، که بخش‌هایی از جمله مهمانداران و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داده است، نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای حفظ اشتغال و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها است. این وضعیت، لزوم توجه به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را بیش از پیش نمایان می‌کند. دولت و نهادهای ذی‌ربط باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از جمله ارائه تسهیلات به کسب و کارها، حمایت از کارآفرینی، و اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی کار، به مقابله با این چالش‌ها بپردازند. همچنین، افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت، حفظ ثبات اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی، مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌ها و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات موجود است. این اقدامات باید با هدف حفظ امنیت ملی و حفظ منافع کشور در تمامی زمینه‌ها انجام شود





