تأیید حمله جنگنده‌های آمریکا به محل پرتاب موشک سپاه در جزیره قشم در ۲۶ آبان. جزئیات واکنش‌ها، آمار انفجارها و وضعیت فعلی تنش‌های منطقه‌ای را بخوانید.

باراک راوید ، خبرنگار رسانه آکسیوس، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه تأیید کرد که جنگنده‌های ایالات متحده با استفاده از مهمات نقطه‌زن موفق به هدف قرار دادن یک محل پرتاب موشک متعلق به سپاه پاسداران در جزیره قشم شدند. این حمله نظامی در چارچوب دفاع از خود و به عنوان واکنشی مستقیم به اقدامات تهاجمی اخیر سپاه علیه نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه انجام گرفته است. این رویداد نشان‌دهنده تشدید تنش‌های نظامی غیرمستقیم در خلیج فارس است.

تأییدیه مقامات آمریکایی و دلیل حمله

یک مقام نظامی ارشد آمریکایی در مصاحبه‌ای با باراک راوید صراحتاً اعلام کرد که عملیات هوایی علیه تأسیسات موشکی در جزیره قشم، پاسخی دفاعی به تهدیدات مستقیم علیه پرسنل و تجهیزات ایالات متحده بوده است. این مقام تأکید کرد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) هم‌اکنون در بالاترین سطح هوشیاری نظامی قرار دارد و برای حفاظت از منافع و شهروندان آمریکایی در سراسر منطقه کاملاً آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید جدید است.

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جزئیات انفجارها و گواهی ساکنان قشم

گزارش‌های میدانی حاکی از وقوع چندین انفجار شدید در جزیره قشم است که لرزش ساختمان‌ها و مشاهده ستون‌های دود توسط ساکنان محلی را به همراه داشت. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، وقوع این انفجارها در شمال غرب شهر قشم را تأیید کرد. همچنین گزارش‌های شهروندی در کانال تلگرامی "وحیدآنلاین" نشان می‌دهد که حدود هفت انفجار پیاپی در بازه زمانی ساعت ۱۶:۲۲ تا ۱۶:۲۴ به وقت ایران شنیده شده است.

تحلیل تهدیدات و وضعیت پایگاه‌های راداری

در حالی که صدای آمریکا از احتمال هدف قرار گرفتن تأسیسات پدافند هوایی نریمان در قشم خبر داده بود، این ادعا نتوانست به صورت مستقل تأیید شود. در تحولی موازی، سپاه پاسداران در روز سه‌شنبه مدعی شد که پهپادهای خود موفق به حمله به یک سامانه راداری آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین شده‌اند. با این حال، سنتکام اعلام کرد که تمامی پهپادهای مهاجم رهگیری شده‌اند و هیچ‌گونه خسارتی به نیروها یا تجهیزات آمریکایی وارد نشده است.

تاریخچه تنش‌ها و هشدارهای آینده

این حمله جدید، تداوم تنش‌های اخیر است، چرا که مقامات آمریکایی پیش‌تر در تاریخ ۱۱ آبان ماه از انجام حملات محدود اما هدفمند علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم اطلاع داده بودند. با توجه به اعلام وضعیت هوشیاری بالا توسط سنتکام، انتظار می‌رود که تحولات منطقه‌ای در روزهای آینده همچنان پرنوسان باشد و هر دو طرف در حال رصد دقیق حرکات یکدیگر برای جلوگیری از تشداد ناخواسته درگیری‌ها باشند.