حمله به نفتکش در خلیج فارس و اعلام بسته بودن تنگه هرمز توسط ایران

برخورد پرتابه ناشناس به نفتکش در خلیج فارس و اعلام بسته بودن تنگه هرمز توسط ایران در پی تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات دوحه.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در بامداد دوشنبه گزارش داد که دو پرتابه ناشناس به یک نفتکش در خلیج فارس اصابت کرده است. این حمله چند روز پس از اعلام بسته بودن تنگه هرمز توسط ایران و صدور بیانیه‌ای توسط سپاه پاسداران مبنی بر انفجار دو نفتکش رخ داده است. همزمان قطر نیز حمله به کشتی گاز خود را محکوم کرده و از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها خبر داده است.

بیانیه سپاه و گزارش سازمان دریایی بریتانیا

سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو فروند نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شدند. طبق این بیانیه، یکی از این نفتکش‌ها از نوع سنگین بوده و به دلیل تردد از مسیری که ایران آن را غیرمجاز می‌داند، پس از یک انفجار شدید در آتش سوخته است. این سازمان جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر برخورد یک پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد.

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ساعاتی قبل از این رویداد، خبرگزاری رسمی قطر گزارش داده بود که یک کشتی به نام المایده، حامل گاز طبیعی مایع و متعلق به شرکت ناقلات، روز جمعه با اشیاء ناشناس هدف حمله قرار گرفته است. در این گزارش آمده که هیچ‌یک از خدمه آسیب ندیده و حمله پیامد زیست‌محیطی نداشته است. شرکت قطری مالک کشتی اعلام کرد که این شناور در وضعیت ایمن قرار دارد و قادر به فعالیت است. بلافاصله پس از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت دو پرتابه ناشناس به یک نفتکش در نزدیکی رأس‌الخفجی عربستان سعودی خبر داد. این سازمان تأیید کرد که نفتکش به سمت جنوب شرق حرکت می‌کرده و از سمت چپ بدنه مورد اصابت قرار گرفته است.

تلاش‌های میانجی‌گری و مذاکرات دوحه

این حوادث در جریان تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ رخ داده است. مذاکرات سه‌روزه هیات ایرانی با میانجی‌گران قطری روز یکشنبه در دوحه پایان یافت و هدف از آن دستیابی به توافقی برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران بود. یک دیپلمات دخیل در این مذاکرات گفت که مذاکرات به طور مثبتی پیش رفته و میانجی‌ها در تلاش‌اند اختلاف‌ها را کاهش دهند و نگرانی‌های باقی‌مانده را برطرف کنند. این در حالی است که رسانه‌ها به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ با ایران و خواستار حمله بلافاصله پس از انتخابات آمریکا اشاره کرده‌اند.

ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بسته اعلام کرده و گفته است که کشتی‌ها باید از تهران مجوز دریافت کنند. در مقابل، نیروهای ایالات متحده با هدایت کشتی‌ها از مسیری در جنوب این آبراه و نزدیکی سواحل عمان، تلاش کرده‌اند جریان انتقال انرژی را حفظ کنند. ایران این مسیر را غیرمجاز خوانده و کشتی‌هایی که از آن استفاده می‌کنند را متخلف می‌داند. ایران همچنین مدعی است که تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده و تنها مسیر امن، مسیر تعیین‌شده از جانب ایران است.

واکنش‌های دیپلماتیک و وضعیت انرژی

دولت قطر روز یکشنبه حمله به کشتی المایده را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی خطرناک دانست که ایمنی کشتیرانی و امنیت عرضه جهانی انرژی را تهدید می‌کند. وزارت خارجه قطر تأکید کرد که این کشور حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از دارایی‌ها را محفوظ می‌داند و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز حمله به کشتی المایده را محکوم کرد و بر مخالفت خود با هرگونه اقدام ناقض قوانین تأکید نمود. در همین حال، آمریکا صادرات نفت از تنگه هرمز را به ۸۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگردانده است، اما قیمت نفت پایین نیامده است.