گزارش کوریره دلا سرا از حمله به کشتی ایرانی الوان در بنغازی و ادعای حمل قطعات الکترونیکی نظامی برای شرق لیبی را بررسی می‌کند.

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا در گزارشی مفصل ادعا کرد که یک کشتی باری ایرانی با نام الوان، که در روزهای اخیر در بنغازی لیبی مستقر بوده، هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. این در حالی است که اندری سیبیها ، وزیر امور خارجه اوکراین، به طور صریح از این گونه عملیات دفاع کرده و آن را اقدامی در چارچوب حق دفاع مشروع و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد توجیه نموده است.

هویت کشتی ایرانی و ادعای حمل بار نظامی

بر اساس گزارش روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا، کشتی الوان با شماره شناسایی دریایی MMSI 422032400 و شماره IMO 9165798، یک شناور باری قدیمی است که در سال 1998 ساخته شده و طول آن 168.46 متر و عرض 26 متر می‌باشد. این کشتی با ظرفیت حمل بار 22 هزار و 882 تن و تناژ ناخالص 15 هزار و 670 تن، در رده کشتی‌های حمل کالای عمومی طبقه‌بندی می‌شود. ادعای اصلی این گزارش حاکی از آن است که این کشتی حامل قطعات الکترونیکی چینی و هندی بوده که برای استفاده در جنگ پهپادی توسط نزدیکان خلیفه حفتر خریداری و به شرق لیبی منتقل می‌شده است.

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تغییر هویت و مسیریابی مشکوک در دریای مدیترانه

سازمان آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای (UANI) در گزارش خود اعلام کرده است که کشتی الوان از 23 اکتبر تا مدت‌ها در نزدیکی جزیره تندوس در ورودی تنگه داردانل، در محدوده آب‌های ترکیه و یونک انتظار کشیده است. این سازمان تأکید کرده که پس از ترک داردانل، این کشتی هویت خود را تغییر داده و با نام المهدی و به عنوان یک شناور تفریحی سیگنال مخابره می‌کرده است. شرکت ایتالیایی پلانتک نیز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، این تغییر هویت را غیرممکن دانسته است، زیرا تصاویر نشان‌دهنده ساختار باری کشتی بوده که با مشخصات یک قایق تفریحی سازگار نبوده است.

جزئیات عملیات دریایی و واکنش‌های اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مسئولیت عملیات دریایی اخیر را پذیرفته و اعلام کرده که در این حمله از هفت پهپاد دریایی ساخت داخل استفاده شده که از یک کشتی مادر پرتاب شده‌اند. در ساعات اولیه 22 نوامبر، ناوچه روسی مرکوری در پایگاه دریایی بنغازی هدف پهپاد قرار گرفت و واژگون شد. عصر همان روز، کشتی باری آنگارا نیز که در حال ورود به بندر بود، مورد حمله قرار گرفت و در آتش سوخت. اگرچه در ابتدا نام اسکالون برای کشتی دوم ذکر شد، اما در بیانیه رسمی کی‌یف نام آنگارا تأیید گردید.

تضاد در گزارش‌ها و عدم تأیید خسارت

منابع مختلف درباره زمان و نوع دقیق خسارت وارد شده به کشتی الوان اختلاف نظر دارند. وب‌سایت لیبیا آنالیز روز 23 نوامبر از آتش‌سوزی در سمت چپ کشتی خبر داد، اما UANI نتوانسته این ادعا را تأیید کند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای پلانتک، کشتی پس از حمله احتمالی، سالم به حرکت خود در بندر بنغازی ادامه داد و غرق نشد. تاکنون هیچ طرفی مسئولیت رسمی حمله به کشتی الوان را نپذیرفته و ایران نیز تا این تاریخ موضع‌گیری رسمی درباره این رویداد ارائه نکرده است.