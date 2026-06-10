نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافیجویانه، پایگاه هوایی رامات دیوید را با موشکهای خیبرشکن و قدر هدف قرار داد. این پایگاه به دلیل نقش محوری در بمباران ضاحیه بیروت و موقعیت استراتژیک در شمال فلسطین اشغالی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش مشرق، یکشنبه شب نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیاتی غافلگیرانه به وعده خود در حمایت از مردم لبنان جامه عمل پوشاند.
این عملیات در پاسخ به بمباران ضاحیه بیروت توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و شامل حملات متعدد به مواضع صهیونیستها در فلسطین اشغالی بود. مهمترین این حملات علیه پایگاه هوایی رامات دیوید صورت گرفت؛ پایگاهی که رژیم اشغالگر از آن برای بمباران ضاحیه بیروت و عبور از خطوط قرمز تعیین شده توسط ایران استفاده کرده بود.
تصاویر منتشر شده از سوی روابط عمومی سپاه نشان میدهد که در این عملیات از دو موشک بالستیک سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع قدر استفاده شده است. پایگاه هوایی رامات دیوید یکی از راهبردیترین پایگاههای هوایی رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی است. این پایگاه که توسط انگلیس در سال ۱۹۴۲ در شمال فلسطین تأسیس شد، بزرگترین پایگاه هوایی در منطقه شمالی و یکی از سه پایگاه اصلی در فلسطین اشغالی محسوب میشود.
موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی مرزهای لبنان، سوریه و کرانه باختری قرار دارد. این پایگاه در تمامی جنگهای رژیم صهیونیستی از جمله جنگ ۱۹۶۷، اکتبر ۱۹۷۳، حمله به لبنان در ۱۹۸۲، جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ و جنگهای غزه شرکت داشته است. همچنین در حملات متقابل متعددی توسط گروههای مقاومت هدف قرار گرفته است.
در جولای ۲۰۲۴، حزب الله با پهپاد شناسایی هدهد موفق شد از تمامی سیستمهای دفاعی پایگاه عبور کرده و تصاویر دقیقی از زیرساختهای نظامی آن از جمله جتهای جنگنده، هلیکوپترها و سیستمهای جنگ الکترونیک تهاجمی ثبت کند. این پایگاه اخیراً نیز در جریان حملات موشکی ایران هدف قرار گرفت. پایگاه رامات دیوید در دره مرج بن عامر (دشت زرعین) در شمال مرکزی فلسطین اشغالی واقع شده و در یک مثلث جغرافیایی بین جنوب شرقی حیفا، جنین و طبریه قرار دارد.
این پایگاه نزدیک به خط سبز است که کرانه باختری را از سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ جدا میکند. مساحت آن بالغ بر ۱۰.۵ کیلومتر مربع است و دارای سه باند پروازی به طولهای ۲۴۰۰ و ۲۶۰۰ متر میباشد. این پایگاه شامل سکوهای پرتاب، پهپادهای شناسایی و آشیانههای زیرزمینی برای محافظت از هواپیماها در برابر موشکها است. همچنین دارای یک پایگاه مستحکم در ۶۵۰ متری خود با مجتمع مسکونی ۱۷۰۰ آپارتمانی برای افسران و پرسنل است.
از نظر تجهیزات نظامی، این پایگاه میزبان چندین اسکادران شامل ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۷ است که انواع هواپیماهای F-16D، F-15 و F-16I و بالگردهای SE 565 Namer را اداره میکنند. سیستم دفاع هوایی پیشرفته آن شامل پاتریوت MIM-104 (یاهولم)، سیستم آرو (مشترک با آمریکا) و دیوید اسلینگ برای رهگیری موشکهای بالستیک و کروز است
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