حمله به انستیتو پاستور ایران: تخریب یک نهاد علمی و ضربه به حافظه تاریخی پزشکی

حمله هوایی به انستیتو پاستور ایران، عواقب فاجعه‌باری در پی داشت. این حمله نه تنها خسارات فیزیکی به همراه داشت، بلکه به نابودی یک نهاد مهم علمی و بهداشتی در ایران نیز منجر شد. این گزارش به بررسی تاریخچه تأسیس این انستیتو، نقش آن در توسعه پزشکی ایران و پیامدهای این حمله می‌پردازد.

در بامداد سیزدهم فروردین ۱۴۰۵ (دوم آوریل) انستیتو پاستور ایران هدف حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و آسیب گسترده‌ای به ساختمان مرکزی و آزمایشگاه‌های این مجموعه وارد شد. مقام‌های مسئول درباره احتمال انتشار ذرات آلوده در محدوده اطراف آن هشدار دادند و بر استفاده از ماسک‌های فیلتردار تأکید کردند. هم‌زمان، تدروس آدهانوم گبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به گزارش‌های مربوط به حمله به مراکز درمانی و بهداشتی در تهران، نسبت به تداوم این روند ابراز نگرانی کرد.

اهمیت این حمله تنها به خسارت‌های امروزی محدود نمی‌شود. انستیتو پاستور ایران فراتر از یک مرکز آزمایشگاهی یا پژوهشی است؛ این نهاد بخشی از حافظه تاریخی پزشکی مدرن در ایران به شمار می‌رود. تأسیس این انستیتو در دوره‌ای صورت گرفت که جامعه ایران، هم‌زمان با زخم‌های جنگ، قحطی، آب ناسالم، وبا، طاعون، آبله و کمبود امکانات، در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کرد. این نهاد در دل یک بحران ملی متولد شد. انستیتو پاستور ایران ریشه در سال‌های پایانی حکومت قاجار دارد؛ زمانی که بیماری‌های واگیر نه یک بحران مقطعی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم بودند. در آن دوران، ایران نه نظام بهداشت عمومی منسجمی داشت، نه ابزارهای مدرن تشخیص بیماری، و نه ظرفیت کافی برای تولید واکسن و سرم. در چنین شرایطی، تأسیس نهادی که بتواند به شکل علمی با آبله، هاری، وبا و دیگر بیماری‌های عفونی مقابله کند، معنایی فراتر از ایجاد یک مؤسسه اداری داشت. این تلاش، در واقع، تلاشی برای نجات جان انسان‌ها و فائق آمدن بر درماندگی مزمن پزشکی و بهداشتی بود.\مهدی قدسی، از رؤسای پیشین انستیتو پاستور ایران، در خاطرات خود ریشه این ایده را با زبانی زنده و انسانی شرح می‌دهد. او می‌نویسد: «اندیشه این کار خیر از سال‌ها قبل در ذهن شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما وجود داشت. از آن‌جا که مادرش، مرحومه شاهزاده هما خانم، مسجد و مدرسه‌ای به نام خود در مجاورت منازل مسکونی خانواده خویش بنا نموده و آن‌جا را مرکز بحث علوم الهی و مجالس مفصل روضه‌خوانی و انعقاد مجالس ترحیم بزرگان قرار داده بود، فرزندش مرحوم فرمانفرما نیز در این فکر بود که یادگاری پایداری از خود به جا گذارد... تا آن‌که موضوع تأسیس انستیتو پاستور ایران به میان آمد؛ آن‌وقت شاهزاده فرمانفرما با عجله نزد والد نگارنده که امام مسجد مادر او بود آمد و نیت خود را اعلام داشت.» قدسی در ادامه خاطراتش می‌افزاید: «پدرم پرسید: قصد دارید بیمارستانی بسازید؟ فرمانفرما فرمود: خیر، می‌خواهیم خانه‌ای بنا کنیم که در آن مایه آبله بی‌زیانی بسازند و سگ‌هارگزیده‌ها را درمان کنند و با امراض مقاربتی مبارزه نمایند و بالاخره برای تمام امراض انسانی و حیوانی مایه‌های مبارزه و معالجه فراهم آورند... پدرم که در همان ایام یک دختر مبتلا به آبله در خانه داشت، به وی گفت: حضرت والا، عجله کنید که از بنای این خانه دری از بهشت برین به روی شما و فرزندان شما گشوده خواهد گشت.» این نقل قول، فراتر از یک خاطره صرف است. در این روایت، می‌توان وضعیت عمومی جامعه را درک کرد؛ جامعه‌ای که بیماری در آن حضوری همه‌جانبه داشت و تأسیس چنین نهادی می‌توانست تغییری واقعی در زندگی و مرگ مردم ایجاد کند. تأسیس انستیتو پاستور ایران با فضای پس از جنگ جهانی اول و سفر هیأت ایرانی به پاریس برای شرکت در کنفرانس صلح گره خورده است. در آن مقطع، دولت ایران در تلاش برای تقویت دانش پزشکی و نهادهای علمی کشور بود و برقراری ارتباط با انستیتو پاستور پاریس به نقطه آغاز یک همکاری تاریخی تبدیل شد. مهدی قدسی در این باره می‌نویسد: «در سال ١٢٩٨ شمسی (١٩١٩ میلادی) دولت ایران به فکر تجدید روابط علمی خود با کشور فرانسه افتاد و برای ارتقای دانشکده پزشکی جوان خود به فکر استخدام پزشکان فرانسوی افتاد و حصول این مقصود را به عهده هیأت نمایندگی سیاسی خود که برای شرکت در کنفرانس صلح عازم پاریس بودند واگذار نمود.» دکتر محمدحسین لقمان‌ ادهم ملقب‌‌ به لقمان‌الدوله و معین‌الاطبا، نخستین رئیس مدرسه‌ طب در ایران و اولین رئیس دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه تهران\او در ادامه، به ترکیب این هیأت و نقش پزشکان ایرانی حاضر در آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: «همراه هیأت نمایندگی سیاسی ایران که به وسیله مرحوم محمدعلی فروغی ذکاءالملک و شاهزاده فیروزمیرزا نصرت‌الدوله هدایت می‌شد، مرحوم دکتر محمدحسین لقمان ادهم، رئیس اطبای سلطنتی و رئیس دانشکده پزشکی ایران، و مرحوم دکتر حکیم‌الدوله، پزشک مخصوص شاهزاده فرمانفرما، عازم اروپا شدند تا در انتخاب پزشکان فرانسوی که باید به خدمت دولت ایران درآیند، صاحب‌نظر باشند.» به روایت او، دیدار این گروه با امیل رو، رئیس انستیتو پاستور پاریس، نقطه عطفی بود: «در همان ملاقات اول به واسطه حسن نیت کاملی که طرفین داشتند، اساس و شالوده انستیتو پاستور ایران را پی‌ریزی کردند.» این همکاری بعدها با امضای توافق‌نامه‌ای میان مقام‌های ایرانی و مسئولان انستیتو پاستور پاریس رسمیت یافت و زمینه را برای راه‌اندازی مؤسسه‌ای مشابه در تهران فراهم کرد. آنچه امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای علمی و بهداشتی ایران شناخته می‌شود، در ابتدا در یک خانه اجاره‌ای آغاز به کار کرد. مهدی قدسی درباره روزهای آغازین فعالیت این مرکز می‌نویسد: «در فروردین ١٢٩٩ شمسی دکتر منار قرارداد خدمت خود را از جانب دولت ایران دریافت کرد و چندی بعد به تهران آمد.





