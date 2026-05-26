حمله به کشتی اسکای‌لایت، که در تنگه هرمز قرار داشت، یک ماجرای وحشتناک را رقم زد. سونیل پونیا، ۲۶ ساله، یکی از ماموران این کشتی بود که در این ماجرا گرفتار شد.

سونیل پونیا ، ۲۶ ساله، نخستین ماموریت دریایی خود را می‌گذراند که در ساعات اولیه اول مارس، موشکی به نفتکش اسکای‌لایت اصابت کرد. این کشتی که تحت تحریم آمریکا بود، از دوبی حرکت کرده بود و به تنگه هرمز ، یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان، نزدیک می‌شد.

اسکای‌لایت نخستین کشتی تجاری بود که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در منطقه هدف قرار گرفت. هنگام حمله، سونیل در کابین خود در طبقه سوم خواب بود. وقتی بیدار شد، کشتی را در هرج‌ومرج دید. موشک به موتورخانه اصابت کرده بود و آتشی به راه انداخته بود که به‌سرعت در کشتی گسترش یافت.

چند ملوان اهل جنوب هند گریه می‌کردند و هراسان تلاش می‌کردند با خانه تماس بگیرند. به آن‌ها گفتم تماس‌ها را قطع کنند و کمک کردم به عرشه بروند





تنگه هرمز حمله به کشتی اسکای‌لایت سونیل پونیا ماموریت دریایی

