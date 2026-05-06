اداره امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد که اردوگاه سورداش در سلیمانیه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. در همین حال، حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و واکنش‌های بین‌المللی به این حوادث، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه افزایش داده است. سخنگوی سازمان ملل متحد نیز از طرف‌های درگیر خواسته است تا از خویشتن‌داری استفاده کنند و از تشدید تنش‌ها خودداری نمایند.

اداره امنیت اقلیم کردستان مستقر در سلیمانیه اعلام کرد که اردوگاه سورداش، محل زندگی خانواده‌های مخالفان کرد ایران در منطقه بیبان این استان هدف حمله دو پهپاد قرار گرفته است.

به‌گفته اداره امنیت اقلیم کردستان این حمله هیچ تلفات جانی نداشت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز از دو حمله پهپادی به مقر کومله در منطقه دوکان در استان سلیمانیه عراق خبر داد. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد و خطر تجدید درگیری‌ها افزایش یافته است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، با اشاره به پرتاب چندین موشک و پهپاد به سمت امارات متحده عربی در تاریخ ۴ مه، گفت: «ما عمیقا نگران این حوادث هستیم که بر اساس گزارش‌ها به مجروح شدن سه نفر و وقوع آتش‌سوزی در یک تاسیسات نفتی در منطقه صنعتی نفت فجیره منجر شده است. » او افزود: «علاوه بر این حادثه، در روزهای اخیر چندین حمله علیه شناورها در تنگه هرمز و اطراف آن رخ داده است؛ این موضوع خطر تجدید درگیری‌ها در منطقه را، آن هم در شرایطی که توقف خصومت‌ها به‌شدت شکننده و تحت فشار است، به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

» سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرد: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتن‌داری را به کار گیرند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها دامن بزند و تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری در حال انجام را تضعیف کند، خودداری نمایند. هیچ جایگزین پایداری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد.

» او افزود: «ژان آرنو، فرستاده شخصی دبیرکل در بحران خاورمیانه و پیامدهای آن به زودی وارد آنکارا خواهد شد تا به تعامل خود با کشورهای عضوِ مرتبط ادامه دهد و از تلاش‌هایی حمایت کند که هدف آنها کمک به طرف‌های درگیر برای دستیابی به یک توافق جامع است. انتظار داریم او فردا با وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، دیدار کند. سفرهای بیشتری نیز احتمالا فردا اعلام خواهد شد.

» از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که به‌رغم اعلام توقف عملیات آمریکا برای هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز، اسرائیل در وضعیت آماده‌باش بالا قرار گرفته و نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است. همچنین، پیر پولی‌اور، رهبر حزب محافظه کار کانادا، در مناظره ای در صحن مجلس وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا را برای صدور ویزا برای اعضای سپاه پاسداران به چالش کشید.

این در حالی است که عراقچی هفته گذشته به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرده بود. شبکه سی‌بی‌اس نیوز به‌نقل از دو مقام‌ آمریکایی گزارش داد در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند. این دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالا با یک موشک کروز زمین‌پایه هدف قرار گرفته و در نتیجه چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شده‌اند.

به گفته این مقام‌ها، این حمله به کشتی «سی‌جی‌ام سن آنتونیو» — که متعلق به یک شرکت فرانسوی است — اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده است. بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابه‌جا شده یا نه. براساس این گزارش‌ها، صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد به‌وقت ایران شنیده شد.

در پی انتشار این گزارش‌ها، روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای شنیده‌شده در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی بوده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: «تهران دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هسته‌ای نظامی‌اش باید به‌طور کامل و برای همیشه متوقف شود. » صدراعظم آلمان گفت: «جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای ما در منطقه انجام دهد.

» دولت عربستان سعودی در نشست سه شنبه خود به ریاست محمد بن سلمان، تاکید کرد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد: «بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها، موفقیت نظامی فوق‌العاده‌ای که در طول کمپین علیه کشور ایران داشته‌ایم و علاوه بر این، این واقعیت که پیشرفت بزرگی در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کرده‌ایم که در حالی که محاصره به طور کامل و موثر باقی خواهد ماند، پروژه آزادی (حرکت کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز) برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینیم آیا این توافق می‌تواند نهایی و امضا شود یا خیر.





