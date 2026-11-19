حمله باج‌افزاری به ارائه‌دهندگان خدمات جانبی منجر به افشای اطلاعات مشتریان ویزا، مسترکارت و جی‌پی‌مورگان چیس شد. جزئیات دقیق داده‌های سرقتی و واکنش شرکت‌های مالی.

اطلاعات هزاران مشتری آمریکایی شرکت‌های پرداخت بزرگ و بانک‌های مطرح این کشور، در پی یک حمله سایبری گسترده به دست مجرمان سایبری افتاده است. این اختلال امنیتی که با استفاده از باج‌افزار انجام شده، مستقیماً ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث را هدف قرار داد که به زیرساخت‌های شبکه‌های پرداخت و نهادهای مالی متصل هستند.

مقیاس حمله به غول‌های بانکداری آمریکا

این حمله سایبری تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های روزمره سه نهاد مالی بزرگ ایالات متحده گذاشت. بانک جی‌پی مورگان چیس، به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور، بنک آو آمریکا به عنوان دومین بانک بزرگ و ولز فارگو، پنجمین بانک آمریکای بزرگ، در اثر این رویداد با اختلالات گسترده‌ای مواجه شدند. همچنین شرکت‌های مالی یو ای بی و کپیتال وان نیز در زنجیره تأثیر این حملات قرار گرفتند.

Also read دیوان بین‌المللی دادگستری: میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسل‌کشی شده است

ماهیت داده‌های افشا شده در حمله سایبری

شرکت جی‌پی مورگان چیس اعلام کرده است که احتمالاً مجرمان سایبری تنها به نام مشتریان، آدرس‌های ایمیل و اطلاعات بازاریابی دسترسی پیدا کرده‌اند. این نهاد تأکید کرده که هیچ‌گونه شماره کارت بانکی یا اطلاعات حساس مربوط به تراکنش‌های پرداختی به خطر نیفتاده و امنیتی برای وجوه مشتریان وجود ندارد.

شبکه پرداخت ویزا نیز تأیید کرده که هیچ‌گونه شماره کارت بانکی یا اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها در این حمله به خطر نیفتاده است. با این حال، مسترکارت تایید کرده که اطلاعاتی از مشتریان افشا شده است، اما شبکه پرداخت این شرکت همچنان بدون فعال است.

همزمانی با اختلالات گسترده حمل و نقل هوایی

این اتفاق درحالی رخ داد که ۴ روز از اختلال گسترده در پروازهای فرودگاه‌های آمریکا گذشته بود و بیش از ۲۰ هزار پرواز لغو شده بودند. همزمانی این دو رویداد نشانه‌ای از آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری و فنی است.

پیامدها و بررسی‌های امنیتی در جریان

کشف علت مرگ دختر ۲ هزارساله‌ای که در باتلاق ایرلند دفن شده بود، کوشنر: دیدار با صدراعظم آلمان سازنده بود/ گفت‌وگو درباره مذاکرات ترامپ در چین، کاخ سفید: ترامپ، پوتین و شی بر حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی تأکید کرد، نظرسنجی اکسیوس: ۶۸ درصد جمهوری‌خواهان در چهار ایالت کلیدی از اسرائیل حمایت می‌کنند، قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵/ سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی چند؟ + جدول، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد/ ریزش قیمت طلاقیمت دلار مبادله ای امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ / قیمت دلارحواله ای چند؟ + جدول