حمله پهپادی به میدان گازی خورمور و قطع برق کردستان عراق

حملات پهپادی به میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان عراق باعث توقف تولید گاز و قطعی گسترده برق شد. جزئیات اثرات این رویداد بر تامین انرژی این منطقه.

حمله پهپادی در اواخر شب یکشنبه مورخ ۱۷ آبان به میدان گازی خورمور در منطقه چمچمال واقع در استان سلیمانیه، منجر به توقف کامل تولید گاز و ایجاد چالش جدی در تامین برق اقلیم کردستان عراق شده است.

تخریب زیرساخت‌های حیاتی انرژی

این حمله به واحد تولید گاز مایع (ال‌پی‌جی) این میدان وارد شده و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها تحمیل کرده است. گزارش‌های محلی حاکی از آن است که این حمله باعث آتش‌سوزی گسترده‌ای در تأسیسات شده که در پی آن، عملیات تولید گاز به طور کامل متوقف گردیده است.

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شفق‌نیوز نیز در گزارش خود تأیید کرده است که پهپادها یک منطقه حساس در داخل میدان گازی را هدف قرار داده‌اند. این حمله مستقیماً بر شبکه توزیع انرژی اثر گذاشته و منجر به قطع برق در چندین منطقه از اقلیم کردستان شده است.

تبعات سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های برق

میدان گازی خورمور به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی اقلیم کردستان عراق، نقش حیاتی در تأمین سوخت نیروگاه‌های برق این منطقه ایفا می‌کند. این تأسیسات بخش عمده‌ای از برق مصرفی اقلیم کردستان را تولید می‌نماید و تخریب آن تأثیر فوری بر شبکه سراسری برق گذاشته است.

رسانه‌های محلی مانند شبکه کردستان۲۴ گزارش داده‌اند که قطع سوخت‌رسانی به چندین نیروگاه برق در این منطقه، یکی از پیامدهای مستقیم این حمله است. این اتفاق نشان‌دهنده وابستگی شدید زیرساخت‌های انرژی منطقه به این میدان بزرگ گازی است.

واکنش مقامات و تلاش برای مدیریت بحران

امید احمد، سخنگوی وزارت برق دولت اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده است که مقامات برای کاهش پیامدهای کمبود برق، اقدامات اضطراری را آغاز کرده‌اند. او تصریح کرد که نیروگاه‌های برق‌آبی دو سد و همچنین نیروگاه‌هایی که با سوخت جایگزین فعالیت می‌کنند، وارد مدار خواهند شد.

سخنگوی وزارت برق تأکید نمود که بازگشت تأمین برق به شرایط عادی و پایدار، کاملاً به ازسرگیری تولید گاز در میدان خورمور بستگی دارد. این بیانیه نشان می‌دهد که بدون بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بحران انرژی ادامه خواهد داشت.

مالکیت و مدیریت عملیاتی میدان گازی

میدان گازی خورمور که محل دقیق حمله پهپادی بوده است، تحت مدیریت دو شرکت بزرگ اماراتی شامل دانا گاز و کرسنت پترولیوم قرار دارد. این دو شرکت از طریق کنسرسیوم پرل پترولیوم، عملیات استخراج و بهره‌برداری از این میدان بزرگ را در اقلیم کردستان عراق بر عهده دارند.

تداوم حملات به مواضع مرتبط با احزاب کرد مخالف در اقلیم کردستان عراق، نگرانی‌ها را درباره ثبات منطقه‌ای و امنیت زیرساخت‌های انرژی افزایش داده است. این درگیری‌ها می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی پس از این حمله داشته باشد.