نیروهای روسیه با موشک‌های بالستیک به کی‌یف حمله کردند. اوکراین نیز به پایگاه ساواسلیکا و کشتی ایرانی در لیبی حمله کرد. جزئیات حملات و واکنش‌ها را بخوانید.

نیروهای روسیه چهارشنبه چهارم آذر با موشک‌های بالستیک به کی‌یف، پایتخت اوکراین، حمله کردند. این موشک‌ها به یک مرکز خرید و دو ساختمان دیگر اصابت کردند و سه نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم است. به گزارش رویترز، ویتالی کلیچکو ، شهردار کی‌یف، این حادثه را در تلگرام تایید کرد و از ساکنان پایتخت خواست در پناهگاه‌ها بمانند.

جزئیات حمله موشکی به ساختمان‌های شرق کی‌یف

به گفته ویتالی کلیچکو، موشک‌ها به ساختمان‌هایی در شرق رودخانه دنیپرو که کی‌یف را به دو بخش تقسیم می‌کند، اصابت کردند. یکی از این ساختمان‌ها به‌شدت آسیب دیده است. این حمله در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اوایل هفته جاری هشدار داده بود نیروهای روسیه در حال آماده‌سازی حمله گسترده دیگری به اوکراین هستند.

Also read حمله موشکی حوثی‌ها به بندر جازان عربستان و دستگیری فعال مدنی در ایران

واکنش اوکراین به پایگاه هوایی ساواسلیکا

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارشنبه چهارم آذر اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی ساواسلیکا در منطقه نیژنی نووگورود، به پنج هواپیمای نظامی آسیب زده است. این ستاد اعلام کرد سه جنگنده میگ-۳۱ مورد استفاده برای شلیک موشک‌های هایپرسونیک و دو جنگنده بمب‌افکن سوخو-۳۴ برای مدتی از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند. روسیه بلافاصله به این گزارش واکنشی نشان نداد.

کاهش پالایش نفت و اتهامات سلاح شیمیایی

یوهن خمارا، وزیر دفاع اوکراین، هفته جاری گفت نیروهای این کشور در چند ماه گذشته ۱۶ پرتابگر موشک‌های بالستیک روسیه را هدف قرار داده‌اند. منابع صنعت نفت اعلام کردند حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، حجم پالایش نفت را از اواخر اکتبر ۴۵ درصد کاهش داده است. همچنین ۳۴ کشور و اتحادیه اروپا از روسیه خواستند استفاده از عوامل شیمیایی کنترل شورش را متوقف کند.

حمله پهپادی به کشتی ایرانی در لیبی

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا چهارشنبه چهارم آذر گزارش داد کشتی باری ایرانی به نام الوان در بنغازی لیبی هدف حمله پهپادی قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای نشان داد این کشتی پس از حمله در حال نزدیک شدن به اسکله بندر بنغازی برای پهلو گرفتن بوده است. محموله این کشتی به احتمال زیاد شامل قطعات الکترونیکی مورد استفاده در نبردهای پهپادی بوده است.

برخلاف حملات به کشتی‌های روسیه که ولودیمیر زلنسکی مسئولیت آن‌ها را پذیرفت، تاکنون هیچ طرفی مسئولیت حمله به کشتی ایرانی را بر عهده نگرفته است. برخی ناظران احتمال داده‌اند این حمله از سوی یک تیم اوکراینی و در راستای کمک به آمریکا انجام شده باشد. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، سوم آذر حملات به کشتی‌های روسیه در آب‌های لیبی را محکوم کرد.